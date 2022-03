Arisa, 39 anni per essere felice e bellissima: la sua “ricetta”

Alzi la mano chi non si sia chiesto vedendo Arisa negli ultimi tempi ospite di trasmissioni televisive varie, o ancor più nelle immagini postate sui social, quanto si sia trasformata, nel senso di “fiorita” e abbellita. E non è solo un fatto di dimagrimento, più che evidente, ma di luce e felicità interiore che si riflette inevitabilmente anche fuori.

Arisa non è mai stata così bella. Negli anni la cantante è dimagrita e ri-ingrassata più volte, non è un mistero la sua battaglia continua con il suo corpo. Anche l’incessante cambio di capelli, oscillazioni ininterrotte tra il rasato e le extension lunghissime, ne è testimonianza.

Solo la scorsa estate, con qualche chilo in più e la testa tornata nuovamente pelata, postava foto e video su Instagram all’insegna del body positive e dell’accettazione di sé, fregandosene di standard fisici e giudizi altrui.

Poi è successo qualcosa. Lo switch, senza dubbio, è stato Ballando con le stelle: lì Arisa, tra una coreografia e l’altra, ha bruciato calorie, imparato a conoscere e amare il suo corpo, probabilmente ha anche trovato l’amore e l’incantesimo ha dato i suoi frutti

Le recenti stories su Instagram la riprendono in centri estetici e Beauty Spa, alle prese con sedute di talassoterapia e massaggi. Ospite e gennaio di Amici, di fronte ad una stupita Maria De Filippi che sottolineava quanto fosse dimagrita, lei rispondeva: “È stato merito di Ballando…”

Non è solo questo, Arisa, dicci la verità. Sei dimagrita anche in passato, ma non sei stata mai cosi bella e “luminosa”.

Forse, in qualche modo, lo ha spiegato lei in uno degli ultimi post su Instagram, in cui accanto a una foto sorridente, con il pollice alzato, ha scritto:

La mia felicità

(Tempo di preparazione 39 anni)

Difficoltà : 🖤🖤🖤🤍🤍

Ingredienti:

60g di me

50g di te

Da mescolare insieme a

Tutte le persone che amiamo e che ci amano davvero insieme, in buona salute, cantando.

Tempo di cottura:

( già cotta da un pezzo )

C’est très fácile ..

BUON APPETITO A TUTTI ❤️‍🔥