Arisa tinge il mondo (e i capelli) di rosa: un gesto dal significato profondo

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

“Vedo la vita in rosa”, canta Edith Piaf nella celeberrima La vie en rose. Non possono che venirci in mente queste dolci quanto malinconiche parole alla vista delle ultime immagini condivise da Arisa su Instagram. La cantante ha avuto un altro dei suoi “colpi di testa” e ha cambiato look, tingendo la sua bella chioma di un tenue e delicato rosa. Una scelta di tendenza? Non proprio, piuttosto un gesto perfettamente in linea con il suo animo sensibile e affamato d’amore.

Arisa, chioma rosa e sguardo magnetico

Conosciamo Arisa per la sua splendida voce, per il suo carisma e per quella incredibile dolcezza che traspare da ogni sua parola o gesto. Una donna che ha tanto da dire, che ha sofferto e non lo ha mai nascosto. Perché se c’è una cosa che la dolce Arisa ci insegna è che dobbiamo trarre forza proprio dalle nostre fragilità, da quei dolori che a lungo ci tirano giù nel fondo di un baratro ma, alla fine, si dimostrano una molla per andare sempre più in alto.

Stavolta Arisa ci ha stupito con un nuovo look, mostrandosi su Instagram con l’immancabile frangia di tendenza e una piega liscia e morbida che valorizza la tinta rosa tenue e delicata che ha scelto. La cantante ha da sempre un rapporto molto particolare con i suoi capelli, cosa con cui tante di noi (non possiamo negarlo) trovano affinità: per una donna i capelli non sono un semplice ornamento, ma uno strumento con cui esprimere stati d’animo, emozioni, sentimenti. Cambiare taglio o colore non è soltanto un modo per “farsi belle”, è anche il mezzo per mostrare un cambiamento interiore e la voglia di rinnovamento.

È bella, Arisa. E questo look dona al suo viso una nuova luce, più intensa e al contempo più dolce. Il rosa che colora i suoi capelli mette in risalto i suoi grandi occhi magnetici, uno sguardo che vale più di mille parole e ci dona tutta la splendida complessità di una donna che porta dentro di sé tante storie da raccontare.

Il significato del rosa scelto da Arisa

Ci piace pensare che il rosa scelto da Arisa per il suo nuovo hair style non sia casuale. Nell’ultimo periodo si sono susseguiti momenti difficili per la cantante, piccole ma grandi delusioni per amori che sono iniziati come un incendio ma poi non sono andati in porto. Se da una parte non le sono mancati i successi dal punto di vista lavorativo – come nel caso di Ballando con le Stelle – dall’altra c’è ancora quel quid che manca.

Il rosa è un colore che associamo alla nostra infanzia, al periodo in cui da bambine giochiamo a fare le principesse e diamo vita a storie incredibili con le nostre bambole preferite. Un colore gentile, soave e delicato che sa di romanticismo e femminilità. Ma se lo guardiamo in modo più ampio, il rosa che Arisa porta con eleganza sulla sua chioma è anche il colore che meglio esprime la nostra sensibilità, a prescindere dal sesso.

E se dovessimo dare un colore all’amore, sarebbe proprio questo. Non l’amore focoso e pieno di passione, ma quello più puro e romantico, come nelle favole. E sì, ci piace pensare che Arisa lo abbia scelto proprio per esprimere questa parte di sé: quella che non ha mai smesso di sognare una grande storia e il lieto fine che tutte sogniamo sin da bambine.