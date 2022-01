Arisa, che non piange mai due volte per la stessa cosa: la lezione su Instagram

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Non si può ignorare il percorso di crescita che Arisa sta ormai seguendo da tempo. Perché, quando hai il coraggio di rompere uno schema, le persone non possono fare a meno di notarlo. Sul suo profilo ufficiale Instagram, ha offerto – e in più occasioni – delle lezioni preziose, che dovrebbero indurci alla riflessione. Particolarmente toccante è il suo post in cui ammette di non piangere mai due volte per la stessa cosa: un grande segno di forza interiore, un consiglio che dovremmo ascoltare.

Arisa, la lezione su Instagram serve a tutte noi

“Signora, sua figlia è molto intelligente ma si sente stupida, vuole per forza somigliare alle sue compagne perché pensa che siano migliori di Lei, e anche con i ragazzi pensa sempre di non essere all’altezza, si fissa per quelli sbagliati e poi piange”. Ci ritroviamo nel pensiero di Arisa, che indubbiamente ha mostrato le fragilità di un tempo, che ha scelto in seguito di fortificare.

Quello che ha profondamente colpito è la chiosa finale: “Ma non piange mai due volte per la stessa cosa“. Ed è questo il punto da cui è ripartita l’artista: è inutile cadere continuamente, lasciarsi andare senza controllo. Le lacrime servono per gettare il sale sulle ferite, che con il tempo si rimarginano e rimangono come meravigliose cicatrici, monito di chi eravamo, chi siamo e chi saremo un giorno.

Arisa, la crescita a Ballando con le stelle 2021 tra consapevolezza e sicurezza

Ed è proprio a Ballando con le stelle 2021, edizione che ha vinto in coppia con il ballerino Vito Coppola, che Arisa ha trovato una nuova dimensione. La danza le ha dato la spinta per rinnovarsi, per fortificarsi. La sicurezza è una qualità che si può acquisire con il tempo: la cantante, del resto, ha più volte ammesso di non avere avuto un’infanzia facile. Vittima di bullismo, veniva presa in giro dai compagni, e sono cose che non si dimenticano, ma su cui si piange solo una volta.

Seguiamo il suo esempio: impariamo che possiamo cadere, che possiamo piangere, ma che dobbiamo farlo solo una volta, per apprendere la lezione e per tornare più forti di prima. Per acquisire il coraggio di una nuova consapevolezza, come Arisa, che ha scelto di guardare al futuro senza temere il passato, accettandolo di buon grado come un vecchio amico che l’ha resa chi è oggi.

Arisa e Vito Coppola, un feeling speciale

Li abbiamo amati a Ballando con le stelle 2021: sono stati splendidi sotto ogni aspetto. Non solo bravi sul palco, grintosi ed energici, ma soprattutto autentici e genuini. La domanda che ci poniamo è: sono una coppia? Di certo, per il momento sono inseparabili: le vacanze di Natale le hanno passate insieme a Napoli. “Guardate chi c’è con me, guardate quanto è bello questo bimbo”, in una storia su Instagram, Arisa si era mostrata insieme a Vito. Per il momento, non ci sono certezze, ma ci piacerebbe vederli insieme: la cantante merita di vestire il suo cuore del sentimento più bello del mondo, senza ombre o paure.