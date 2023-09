Arisa cambia look e ci conquista: così è più bella che mai

Fonte: IPA Arisa, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Cosa porta con sé settembre in modo prepotente? La voglia di cambiare. E se c’è chi ci dà un taglio, c’è anche chi, come Arisa, sceglie di puntare sul capello lungo. Dopo aver ispirato la stagione estiva con il taglio corto, dunque, in previsione dell’autunno, l’artista ha scelto di tornare a un hair look che conosciamo bene. E che le sta praticamente d’incanto, perché esalta e valorizza i lineamenti del suo volto. Brava, Arisa.

Arisa cambia look: la foto su Instagram

Ci ha abituato a cambiamenti netti, talvolta drastici; ci ha conquistate con i capelli rosa; ci ha dimostrato che se non vogliamo truccarci, non importa, perché la bellezza va ben oltre certi dettagli. Arisa è una delle artiste maggiormente impegnate sul fronte beauty e sulla body positivity: il suo è sempre stato un invito a ricercare ciò che ci fa stare bene, al di là dei giudizi e delle critiche altrui.

Adesso, però, dopo aver portato i capelli cortissimi per un bel po’ di tempo, ha scelto di tornare alla chioma lunga. E cosa possiamo dire? Semplicemente splendida. In fatto di hair style, è sempre stata un enorme punto di riferimento per chi desidera cambiare o stravolgere il proprio look. Dalla rasatura alla frangia, dal multicolor fino al fucsia, come dimenticare il suo hair look blonde?

Perché Arisa cambia spesso look

In realtà, l’artista non ha mai avuto paura di cambiare: libera e consapevole di sé, ha anche spiegato (in modo ironico, come sempre) perché decide di cambiare spesso il suo look. La risposta? Non propriamente quella che ci saremmo aspettate, ma la prerogativa di Arisa, del resto, è sempre stata quella di stupire. Forse anche a ogni costo, come quando ha condiviso le sue foto senza veli per cercare marito su Instagram.

“È per non fami trovare dalla morte. È una teoria molto strana che mi ha insegnato lui (il padre, ndr): dice che se tu cambi sempre la morte non ti trova. Non ho l’età per farmi trovare dalla morte, ma col Covid che ci sta in giro non si sa mai”, ha rivelato nel 2022.

Il post di Arisa ha anche riscosso un enorme successo: “Con i capelli lunghi stai benissimo”, ha scritto una follower. Non solo: “Bruna e con i capelli lunghi, finalmente”. “Ma sai che sei bellissima con questo nuovo look”. Insomma, un cambiamento decisamente promosso e super apprezzato.

La chioma fluente è la tendenza per l’autunno/inverno 2023

Nell’estate 2023, abbiamo assistito alla rivincita del taglio corto, in particolar modo c’è stato un enorme apprezzamento verso il taglio mixie, a metà tra il mullet e il pixie. Per l’autunno/inverno 2023/2024, però, possiamo osare e giocare con i contrasti, così come con i colori di tendenza, come il cioccolato, il terra, il caramello, il ruggine, il caffè. Invece, per chi ama il biondo, quello freddo con base scura e sfumature color miele è a dir poco all’ultimo grido. Ma la vera tendenza è la chioma fluente: lasciamoci ispirare dall’internal layers, per donare maggiore volume e texture alla chioma.