Arisa cambia look: bionda e con i capelli lunghi su Instagram

Arisa: estate in libertà, tra amici, famiglia e pensieri senza censura

Arisa sorprende ancora una volta tutti con un cambio look mozzafiato: la cantante ha postato su Instagram una foto in cui è bionda e con i capelli lunghi. Trasformista, spiritosa e sempre sincera: Arisa ha colpito nuovamente nel segno, lasciando a bocca aperta i follower abituati a vederla con un taglio cortissimo e nero corvino.

“Hai un viso talmente espressivo, che i capelli sono solo cornice”, ha scritto qualcuno. In effetti lo sguardo intenso di Arisa e le labbra carnose si adattano sia a un taglio corto che ai capelli lisci e lunghi. In versione bionda la cantante ha stregato Instagram, guadagnando migliaia di Like e moltissimi commenti. Questo è solo l’ennesimo cambio look dell’artista che nel corso degli anni è passata dal caschetto con frangetta di Sincerità, ai capelli quasi rasati a zero, sino a una chioma lunghissima e castana. La chioma bionda si aggiunge alla lista dei cambiamenti realizzati da Arisa ed è davvero deliziosa.

Qualche settimana la cantante aveva rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, svelando di aver fatto un ritocchino alle labbra, ma di essersi pentita. “Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici – aveva ricordato -, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più”. Decisa e sincera, Arisa è sempre stata una regina del body positive, spingendo i fan ad accettare il proprio corpo e ad amarsi. “Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri – aveva chiarito -. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”.

Pochi lo sanno, ma i capelli corti non sono solamente un vezzo per Arisa (che sta benissimo anche con una chioma lunga), bensì una necessità. La cantante ha infatti affermato più volte di soffrire di tricotillomania, un disturbo che porta, chi ne è affetto, a strapparsi i capelli involontariamente quando è sotto stress. Per questo motivo un taglio corto si è sempre rivelato la soluzione migliore per l’artista che, nonostante ciò, non ha mai rinunciato a cambi di look.