Arisa, la sua estate libera e senza censure

Arisa, se non ci fosse, toccherebbe inventarla. E non riferiamo soltanto alla indubbia bravura e unicità musicale, ma anche alla sua simpatia e spontaneità, che la collocano lontanissima dallo star system tradizionale. Arisa è diversa, è diretta, talvolta troppo. E’ diversa anche nell’aspetto, e non ha mai cercato di uniformarsi o cambiare. Arisa ha imparato - non senza difficoltà iniziali- a fregarsene di cliché e standard. Lei è burrosa e formosa? Si fotografa e posta la foto in tutta la sua giunonicità su Instagram. Si fa fotografare a bordo piscina, dalla sorella Sabrina, con cui sta trascorrendo la sua vacanza mentre scimmiotta le pose degli influencer. Ma la ciliegina sulla torta è una sua foto in un campo di girasoli, lei ad occhi chiusi, una mano sul viso come a guardare verso il cielo, una istantanea di felicità e serenità estrema e il commento: “Rutto, scoreggio e amo il sole”. Vi immaginate un post della Ferragni così? Noi no, e per questo la amiamo