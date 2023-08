Arisa retro con l’abito bustier rosso

La voce d'oro della musica italiana, una artista unica che merita di esser celebrata per il suo compleanno - che festeggia il 20 agosto - come nei restanti 364 giorni dell'anno. Sono lontani i tempi di quella ragazzina dolce e timidissima che calcò per la prima volta il palcoscenico dell'Ariston, facendosi conoscere a tutti con la sua Sincerità. Oggi Arisa è una donna di 41 anni dallo stile inconfondibile, audace e iper femminile, proprio come ha mostrato all'Arena di Verona in occasione del concerto di Al Bano. La cantante per l'occasione ha sfoggiato un abito bustier super stretch di colore rosso che, con il taglio super corto e wet, era il perfetto look da femme fatale.