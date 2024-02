Fonte: IPA Valentina Ferragni

Cambio look per Valentina Ferragni, che ha scelto di mettere da parte il biondo per una tonalità mora. “Team brunette”, ha scritto su Instagram: dopo aver testato la sfumatura durante la Fashion Week di Parigi, ha preso la decisione di rivitalizzare un po’ l’hair look. Mossa azzeccata, a dir poco, perché si sposa benissimo con la sua carnagione chiara e gli occhi verdi. Ed è il trend del momento!

Valentina Ferragni cambia look: il video su Instagram

L’universo della famiglia Ferragni, al momento, non versa in un periodo d’oro: dopo il Caso Balocco e la fuga dei brand, gli altri componenti della famiglia sono stati egualmente attaccati. Ricordiamo la notizia legata al presunto licenziamento di Francesca Ferragni, smentita subito dopo. Valentina Ferragni, invece, si è recata alla Fashion Week di Parigi: grande assente la sorella Chiara, così come lo sarà per la Milano Fashion Week, iniziata oggi 20 febbraio 2024. Le sfilate cominciano dal 21 febbraio, ma è molto probabile che non ritroveremo l’imprenditrice digitale seduta in parterre. Tuttavia, la più piccola di casa Ferragni potrebbe decidere di presenziare agli eventi glamour della città meneghina.

Su Instagram, ha condiviso la sua decisione di cambiare look: un video dove si mostra prima bionda e poi bruna. Tanti i commenti positivi, come quello della sorella Chiara. “Stai da Dio”. Un cambiamento non di poco conto, considerando che il biondo è un po’ il marchio di famiglia (e persino Leone e Vittoria, i figli di Chiara e Fedez, lo sono). Ma è giusto sperimentare e provare nuove acconciature o colori. Il biondo caramello è stato così sostituito da un castano strong, di carattere, con qualche riflesso ramato.

Del resto, dopo la tintura temporanea a Parigi, ha sentito l’esigenza di cambiare colore e seguire il trend del momento. Inizialmente “sotto shock”, poi la Ferragni si è innamorata del cambio look. Nel 2020, anche Chiara Ferragni aveva momentaneamente cambiato colore di capelli, per il videoclip di Bella Storia, il singolo del marito Fedez. All’epoca aveva sfoggiato una chioma riccia e scura.

I colori di capelli in trend per il 2024

Quali sono i colori di capelli in tendenza per il 2024? Valentina Ferragni è una influencer, e naturalmente sa molto bene che i trend vanno seguiti o rivoluzionati. Biondo caramello, biondo miele o nero liquirizia sono solamente alcune delle sfumature più belle da prendere in considerazione. Uno dei più in voga è sicuramente il caramello, che è stato scelto persino da Amal Clooney. Ma non dimentichiamo il meraviglioso biondo miele di Rihanna, che risulta estremamente seducente.

Per un risultato naturale, il caramello macchiato si sposa molto bene con chi vuole illuminare la chioma, senza però stravolgerla totalmente. Tra i colori più scelti c’è anche il castano nocciola, che non si discosta molto dal caramello. O ancora il castano con meches bionde, sfoggiato da Selena Gomez. E non dimentichiamo il rosso – il colore Pantone dell’anno è il Peach Fuzz – o, perché no, un bel cherry cola come Dua Lipa. Sui toni del brunette, invece, come quello scelto da Valentina Ferragni, troviamo in trend il glossy brunette e il copper brunette.