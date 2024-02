Milano Fashion Week: eventi, sfilate, date

Fonte: IPA Milano Fashion Week

Milano sta per diventare, nuovamente, la capitale della moda internazionale. Dal 20 al 26 febbraio prossimo, infatti, avrà luogo, nel capoluogo di provincia meneghino una nuova edizione della Milano Fashion Week. Moltissimi gli appuntamenti in calendario per quello che è, ormai, un evento a tutto tondo, che va oltre il mondo della moda.

Milano Fashion Week 2024, le sfilate più attese

La Milano Fashion Week è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno della moda mondiale. L’evento si aprirà con la cerimonia di apertura che avrà luogo il 20 febbraio 2024. Il secondo giorno della manifestazione cominceranno già gli appuntamenti più attesi del calendario di eventi. Infatti aprirà la giornata del 21 febbraio 2024 il defilé di Iceberg alle 9:30. Nel corso della mattinata avranno luogo anche le sfilate di Diesel alle 12:30 e di Fendi alle 14. Perfino il pomeriggio di questo primo giorno di manifestazione sarà ricco di appuntamenti rilevanti, con le sfilate di alcuni dei nomi più importanti della moda mondiale. Alle 17 sarà la volta di Alberta Ferretti, alle 19 di Roberto Cavalli, mentre alle 20 chiuderà la prima giornata il defilé di Etro.

Giovedì 22 febbraio, invece, aprirà la manifestazione Max Mara, che presenterà i suoi abiti alle 9:30. A fine mattinata, alle ore 14 avrà luogo, invece, la sfilata di Prada e, nel pomeriggio, sarà la volto di Emporio Armani alle 17 e Moschino alle 18. Gli appassionati della moda potranno seguire in serata anche il defilé di Tom Ford alle 20.

Venerdì 23 febbraio 2024 sarà la giornata del brand Versace, che intratterrà tutti gli appassionati della moda, presentando le nuove creazioni alle 19:30. A pranzo, invece, sarà la volta di Gucci. Sabato 24 febbraio mostreranno la prossima collezione autunno/inverno 2024/2025 tantissimi marchi molto attesi come Ermanno Scervino, Ferragamo, Missoni, Elisabetta Franchi e Dolce&Gabbana, che andrà in passerella per le 14:30. Nella mattina domenicale della Milano Fashion Week 2024 avranno luogo due appuntamenti attesissimi della manifestazione di moda, il defilé di Giorgio Armani alle 11:30 e di Luisa Spagnoli alle 12:30. L’ultima giornata della manifestazione si chiuderà con la sfilata di Laura Biagiotti.

Milano Fashion Week 2024, come partecipare?

La Milano Fashion Week 2024 intratterrà gli appassionati della moda mondiale dal 20 al 26 febbraio prossimo. Per accedere alle sfilate, però, si deve ricevere un invito direttamente dal brand che organizza l’evento, aperto, soltanto agli addetti ai lavori. Sarà possibile, invece, accedere al backstage del defilé di Diesel, anche se in modo virtuale. Per avere l’accesso esclusivo bisognerà registrarsi al sito del brand di moda a partire dalle ore 12 del 13 febbraio. I primi a effettuare quest’iscrizione riceveranno 1000 e-ticket per seguire il dietro le quinte dell’importante evento di moda in modo digitale.

Oltre agli eventi di moda, avranno luogo diverse manifestazioni culturali a Milano. Per le vie del centro, infatti, saranno allestiti diversi momenti culturali e presentazioni di brand. Inoltre verranno organizzate delle mostre, come quella dedicata a Jurgen Teller e quella intitolata Walter Albini. Il talento, lo stilista. Giorgio Armani sarà raccontato da Aldo Fallai all’Armani Silos. Ma ancora in calendario sono presenti anche altri eventi: Couture anni ‘50, il Premio Maestri d’Eccellenza. Domenica sera chiuderanno la manifestazione i Pre Black Carpet Awards.

Presso la Casa degli Artisti, invece, avrà luogo l’evento collaterale Milan Loves Seoul, manifestazione nata per promuovere i giovani designer coreani.