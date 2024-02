L’influencer in esilio tornerà in pubblico o Chiara Ferragni salterà persino la settimana della moda della sua città?

Fonte: IPA Chiara Ferragni sarà alla settimana della moda?

A Milano è ufficialmente iniziata la settimana più importante dell’anno, anzi, per dirlo in milanese, la week. Dal 20 al 26 febbraio 2024 si tiene la Fashion Week e c’è già fervore, ci sono quelli che fermano il traffico per farsi le foto in mezzo alla strada. I cartelloni, i fotografi, la gente vestita in modo strano e i pop up store che spuntano come funghi. Non manca più nessuno, solo non si vede Chiara Ferragni.

Tradizionalmente in prima fila alle sfilate più importanti della stagione – e anche a tutte le altre – stavolta Chiara Ferragni non sembra essere tra i protagonisti. Seppur sui social spunta l’indizio di un possibile ritorno sulle scene. Quel che è certo, è che Fedez non sarà al suo fianco…

Chiara Ferragni, alla Fashion Week preferisce le giostre

Gli indizi sul profilo Instagram dell’influencer più famosa d’Italia sono contrastanti. Nella giornata di lunedì, Chiara Ferragni aveva chiesto ai propri follower di farle l’in bocca al lupo: c’era qualcosa di importante in ballo (e lo ha fatto mostrando un anulare spoglio della fede, ma di questo abbiamo già parlato). Qualche ora dopo ha confortato tutti: è andata. E si pensava potesse essere un nuovo progetto legato proprio alla settimana della moda.

Chi lo sa, perché mentre nel quadrilatero della moda di Milano venivano montate le prime passerelle, si iniziava con gli showroom e si proseguivano con i primi after party, la reginetta di City Life stava alle giostre con i figlioletti. E tra le storie ne spunta una di Chiara seduta sotto un’insegna “Fashion”, con l’aggiunta a mano della parola week. Un modo buffo per dirci che arriva o un modo sardonico per dirci che no, quest’anno se ne sta a casa?

Parla il presidente della Camera della Moda

Sulla questione è stato interrogato anche nientepopodimeno che Carlo Capasa, il presidente della Camera Nazionale della Moda (CNMI). Capasa ha confermato la permanenza di Chiara Ferragni nel Comitato consultivo di Camera moda fashion trust, l’iniziativa no profit di CNMI, dopo la nomina di settembre 2023.

Alla presentazione del calendario delle sfilate donna, il presidente ha affermato: “Noi non crocifiggiamo le persone prima che lo faccia la giustizia. L’aspetto mediatico non è il faro delle nostre scelte. Non ci sentiamo di essere giudici prima dei giudici. Aspettiamo ciò che succede […] C’è un codice etico che si applica a tutti i componenti del board, per cui, in caso di condanna, non si può partecipare, ma vale per tutti: anche per me”.

Resta dunque nel comitato – in attesa di sapere cosa deciderà infine la giustizia – ma non sappiamo se parteciperà a sfilate ed eventi. Su questo Capasa, comprensibilmente, glissa: “Non gestisco la sua agenda. Non ci sono stati contatti e non ci sono appuntamenti previsti insieme e non c’erano neanche la scorsa stagione”. Infine, il presidente si mostra comprensivo: “Sono convinto che stia vivendo un momento complicato. Prenderà le sue decisioni e in questo momento mi sento solo di rispettarle”.

Anche la settimana della moda di Parigi è saltata

La Fashion Week meneghina non sarebbe la prima manifestazione cui Ferragni rinuncia dallo scoppio del caso pandoro. L’influencer è stata assente alla settimana della moda dell’Haute Couture di Parigi e, invece che sotto la torre Eiffel, si trovava in montagna in compagnia di mamma, sorelle, figli e qualche amico (no, Fedez non c’era).

Ma l’assenza alla settimana della moda di Milano, con le sfilate a due passi dal suo mega-attico in City Life farebbe molto più rumore. Senza considerare che a sfilare ci saranno alcuni dei brand cui l’imprenditrice è più legata, da Fendi a Alberta Ferretti, fino a Blumarine e Gucci. Venerdì 23 arriverà la sfilata Versace: Ferragni sarà presente? Donatella le ha spedito l’invito o alla strenua difesa sui social seguirà un gelido voltafaccia?