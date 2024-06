Chiara Ferragni e Damato ancora insieme: “Lei non ha mai abbandonato il suo manager”

Fonte: Getty Images Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato

Nessuna foto insieme. Nessun riavvicinamento documentato da uno scatto, ma sembra che tra Chiara Ferragni e l’ex manager delle aziende dell’influencer, Fabio Maria Damato, il clima sia più disteso di quello che sembra. I due sono stati infatti avvistati nello stesso posto: il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Da alcuni scatti che circolano sul web si vede chiaramente l’ex manager dell’imprenditrice digitale tra i partecipanti alle nozze. Damato, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe accompagnato (in veste top secret) Ferragni al matrimonio.

Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato ancora insieme

Dopo le notizie che ne sancivano la separazione professionale e dopo le parole di fuoco dell’ormai ex compagno di Chiara Ferragni, Fedez, contro il manager, sembra che l’influencer e Fabio Maria Damato siano arrivati insieme nelle isole Eolie per partecipare al matrimonio tra Karius e Leotta. Il fatto però è che non sono state rese pubbliche foto che ritraggono l’imprenditrice digitale e l’ex braccio destro. I due avrebbero anzi evitato di farsi fotografare insieme. Un atteggiamento che appare strano vista la mole di contenuti condivisi all’evento dalla Ferragni.

Chiara avrebbe preferito ballare con la sposa, Diletta Leotta, e la testimone, Elodie. Secondo le indiscrezioni però non si tratterebbe di un incontro casuale. Nonostante entrambi abbiano ufficializzato di essersi allontanati a livello professionale, e sebbene l’idea generale fosse quella che tra i due i rapporti si fossero notevolmente raffreddati, l’imprenditrice e il rapper sembrano invece non aver tagliato tutti i ponti.

Fabio Maria Damato è stato il braccio destro e il confidente di Chiara Ferragni per circa sei anni. A unirli un rapporto di amicizia profondo, unito a un’intesa professionale che ha retto per molto tempo agli scossoni, alle difficoltà e agli innegabili successi della donna. Damato è approdato nel 2017 alla guida della società Ferragni con il ruolo di general manager. Nato a Barletta, città a nord di Bari, si è laureato alla Bocconi in Economia aziendale nel 2008. Ha avuto altre esperienze prima di approdare nel gruppo Ferragni. In particolare, fra le altre cose, ha ricoperto il ruolo di fashion contributor per Amica, storica rivista mensile di moda milanese.

Cosa è successo tra il manager e l’influencer

Ma cosa è successo tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato ora che il loro rapporto (almeno professionale) è giunto al termine. Damato, che sostiene di essersi licenziato dall’azienda di Ferragni, ha scritto sui social lo scorso 14 giugno: “Dopo attente e inevitabili riflessioni, ho deciso di dare le dimissioni – ha sottolineato – (quindi no, non sono stato licenziato) dalle aziende con cui ho condiviso un percorso professionale incredibile, e per le quali negli anni ho dato tutto me stesso in termini di assoluta dedizione, idee, cuore e testa, sempre onorando i valori di onestà e correttezza che mi contraddistinguono”.

In un comunicato ufficiale precedente delle aziende Fenice e TBS Crew si leggeva: “A partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale”.