Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, è pace fatta. Insieme sulla neve: perché avevano litigato

Pace fatta fra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis: le influencer archiviano la lite di due anni fa e si mostrano di nuovo insieme.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Ferragni

Pace fatta fra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. Le due influencer e imprenditrici sono protagoniste di uno scatto sulla neve, postato su Instagram, che sembra destinato a far discutere. Sino a qualche tempo Giulia e Chiara sembravano infatti più lontane che mai e si erano dichiarate guerra.

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis insieme sulla neve

A postare lo scatto che ritrae Giulia De Lellis e Chiara Ferragni nuovamente insieme è stata Valentina Ferragni, sorella della nota influencer. Nell’immagine le sorelle Ferragni sorridono in compagnia di Helena Prestes, modella, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello. Con loro anche Giulia De Lellis, protagonista di un evento che si è tenuto sulla neve e che ha coinvolto numerosi volti noti.

Sia Chiara che Giulia stanno vivendo un momento particolarmente felice, dal punto di vista professionale, ma soprattutto privato. Chiara Ferragni ha chiuso definitivamente il capitolo Pandoro Gate con una assoluzione ed ha ripreso in mano la sua carriera, con nuove collaborazioni e l’ipotesi di un libro. Sul privato la storia d’amore con Tronchetti Provera sembra ormai archiviata, ma fonti vicine all’imprenditrice digitale riferiscono che sarebbe serena.

Giulia De Lellis invece nell’ottobre del 2025 è diventata mamma di Priscilla, nata dal suo legame con Tony Effe. L’influencer si sta godendo questo periodo fatto di grandi scoperte e di un amore immenso per la sua piccola.

Di recente ha svelato su Instagram: “Il mio ginecologo oggi mi ha detto: ‘Non è importante la quantità di tempo che si passa con i figli, è importante la qualità del tempo che si trascorre con loro’. Questa frase mi ha fatto emozionare, mi stavo anche mettendo a piangere, ma mi ha fatto anche molto riflettere perché spesso mi preoccupo di dover stare tutto il tempo mia figlia quando in realtà potrei spostare questo pensiero e dirmi: ‘È vero, magari sto ricominciando a lavorare sempre di più, però quel tempo che io passo con lei è veramente di estrema qualità'”.

Perché Giulia De Lellis e Chiara Ferragni hanno litigato

La foto è stata accolta con entusiasmo dai fan di Chiara Ferragni. Da circa due anni infatti l’imprenditrice aveva dichiarato guerra ala compagna di Tony Effe per via di un gesto che non era passato inosservato. Chiara non aveva gradito la condivisione di una battuta da parte di Giulia De Lellis riguardante Fedez e il reality The Ferragnez.

Da quel momento aveva smesso di seguire l’ex volto di Uomini e Donne. Poco dopo la stessa Giulia aveva tolto il suo follow al profilo Instagram della Ferragni per via di alcuni Like a commenti su di lei che non le erano piaciuti.

“Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere – aveva raccontato Giulia De Lellis a FanPage -. Era lo screen di un articolo che diceva “Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato””.

Giulia aveva rivelato poi di aver scritto a Chiara Ferragni per chiarire, ma non aveva ricevuto nessuna risposta: “Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo “spero che tu non te la sia presa”. E invece lei se l’era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po’ di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla”.