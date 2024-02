Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez

Continua il periodo complicato di Chiara Ferragni che è stata travolta da una robusta crisi a dicembre 2023. L’imprenditrice digitale, infatti, è stata condannata al pagamento di una salta multa dall’Antitrust nell’ultimo mese dello scorso anno e, da allora, i guai per l’influencer si sono moltiplicati.

Infatti la vicenda sanzionata dalle autorità giudiziarie è stata molto discussa sui giornali e dall’opinione pubblica, creando il noto caso Pandoro. Chiara Ferragni è finita nel registro degli indagati anche per truffa, sia per la promozione dell’edizione limitata del dolce natalizio Balocco, ma anche per le speciali uova di Pasqua, firmate dall’influencer e per la bambola di peluche con le sue caratteristiche fisiche.

Al di là dei problemi giudiziari, anche con Fedez, la situazione appare diversa dal normale. I sostenitori della coppia, infatti, sono soliti seguire i Ferragnez sui social network, grazie alle storie e alle foto che li ritraggono insieme, condivise da loro stessi. Ma, adesso, i due appaiono sempre più separati anche nel mondo digitale. Chiara Ferragni e Fedez, infatti, non condividono da tempo dei contenuti di coppia e si potrebbe pensare a una precisa strategia digitale scelta dai due volti noti.

Chiara Ferragni e Fedez, la strategia della coppia

Chiara Ferragni e Fedez non condividono da tempo delle foto o dei video di coppia. L’influencer, infatti, ha postato l’ultima foto con il marito lo scorso 10 dicembre, prima di essere travolta dallo scandalo del pandoro Balocco. Il rapper, invece, ha condiviso a Capodanno un filmato in cui era protagonista anche la moglie e, in seguito, anche uno scatto in cui la coppia si trova insieme ai figli sul divano. In seguito i Ferragnez non si sono più mostrati sui social network e si è parlato anche di un possibile divorzio.

Chiara Ferragni, infatti, è stata avvistata nel palazzo di un noto divorzista milanese e i due volti noti continuano a passare separati i weekend, con l’imprenditrice digitale che è protagonista di gite fuori porta e il rapper che resta nella loro nuova casa milanese. Il distacco social della coppia è sembrato acuirsi, ancora di più, dopo l’attacco effettuato da Fedez nei confronti dei giornalisti, assiepati sotto casa tua.

I due potrebbero vivere un vero momento di crisi ma alcuni specialisti, invece, pensano che la loro distanza social sia una vera e propria strategia. Infatti, secondo Veronica Gentili, esperta di social media marketing, Fedez sta provando a evitare l’effetto “alone”.

Effetto alone, cosa sta provando a evitare Fedez

Veronica Gentili, esperta di comunicazione digitale, ha detto la sua sull’atteggiamento dei Ferragnez sui social, dopo la crisi scaturita dal caso Balocco, come riportato da Il Messaggero. Secondo la professionista del marketing digitale, la coppia non apparirebbe più unita sui social per una precisa strategia. Fedez starebbe evitando d’essere coinvolto nella reputazione negativa, che, in questo momento, caratterizza l’influencer. Per l’effetto alone, infatti, l’imprenditrice digitale potrebbe trasmettere queste sensazioni negative sul suo conto a quelli che le stanno accanto. Un fenomeno simile è già successo, in realtà, visto che uno degli ultimi hotel dove ha soggiornato Chiara Ferragni, è stato ricoperto da insulti.

Ruben Santopietro, esperto di advertising, ha spiegato che la strategia di tenere separati i due personal branding è la più azzeccata e aiuta a tutelare la propria reputazione social.