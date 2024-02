Chiara Ferragni e Fedez, divorzio o strategia: cosa si nasconde dietro la rottura

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez

Nelle ultime ore impazza un gossip che riguarda la coppia d’oro del mondo del web italiano, quella composta da Chiara Ferragni e Fedez. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il rapper avrebbe lasciato definitivamente la casa milanese dove vive con l’imprenditrice digitale per non farvi più ritorno. Il cantante, quindi, starebbe traslocando e sarebbe intenzionato a separarsi dalla moglie.

Una decisione drastica che arriverebbe dopo una lunga crisi che avrebbe coinvolto la coppia e che risalirebbe già al Festival di Sanremo scorso, l’edizione del 2023, dove la chiacchierata coppia aveva litigato, proprio sotto i riflettori delle telecamere della Rai. Anche all’epoca si parlò di separazione e di grave crisi di coppia, descrivendo i rapporti tra Chiara Ferragni e Fedez.

Poi, nei mesi, tutto sembrava rientrato ma il caso Pandoro avrebbe aperto una nuova ferita nel matrimonio che, adesso, sembra insanabile. Ma sarà tutto vero? Alcuni dubbi ci sono, c’è chi pensa, infatti, a una precisa strategia di comunicazione messa in atto dalla coppia.

Crisi Ferragnez, vera separazione o strategia?

Chiara Ferragni e Fedez stanno per separarsi? Il primo a lanciare il rumor è stato Dagospia, che ha dato la notizia della rottura della coppia ormai per certa. Il cantante, infatti, sarebbe già stato visto senza la fede al dito, dopo mesi in cui la stessa Chiara Ferragni condivideva foto senza il simbolico gioiello all’anulare sinistro. Ma non sarebbe finita qui. Secondo le indiscrezioni Fedez avrebbe già lasciato la casa di famiglia la scorsa domenica 18 febbraio, per trasferirsi in una nuova abitazione.

In ogni caso si è ancora nel campo del gossip e nulla è stato affermato a riguardo dai diretti interessati. Che tra i due ci fosse un po’ di freddezza, si era ipotizzato da un po’, visto che la coppia viveva i weekend separati. Diverse volte, infatti, Chiara Ferragni si è recata sulla neve per il fine settimana, mentre Fedez è rimasto da solo a Milano. In seguito il cantante è partito per gli Stati Uniti, senza la presenza della moglie.

In molti, però, non credono a questa visibile crisi, che si sarebbe acuita dopo lo scoppiare del caso Pandoro, che ha messo a dura prova la credibilità dell’influencer digitale. Secondo alcuni esperti, infatti, l’annuncio della separazione potrebbe essere una strategia di marketing drastica per risollevare l’immagine di Chiara Ferragni, che sta subendo un duro colpo dai suoi guai giudiziari. Una notizia così importante, infatti, distoglierebbe l’attenzione di tutti, finalmente, dall’indagine che vede coinvolta l’influencer e potrebbe fare emergere una nuova immagine di lei sofferente e più vicina alla gente comune.

Ferragnez, la possibilità strategia di comunicazione

Nelle prime settimane di dicembre è scoppiato un caso mediatico che si è rivelato essere un vero boomerang per Chiara Ferragni. Si tratta del caso Pandoro che ha comportato, per lei, non solo una multa dell’Antitrust a carico dell’imprenditrice digitale ma anche un procedimento per truffa. Ma al di là dei problemi giudiziari, Chiara Ferragni ha subito, grazie a questo putiferio, la perdita di un ingente numero di followers e di contratti importanti.

Per contrastare l’immagine negativa, che le indagini le hanno incollato addosso, la separazione potrebbe essere una strategia comunicativa per scaturire empatia nei suoi seguaci. Chiara Ferragni, infatti, potrebbe essere ospite di Che tempo che fa, nella serata del 3 marzo e, da questo palco importante, potrebbe far conoscere la sua parte più emotiva ai telespettatori.

Anche Fedez, dal canto suo, ne gioverebbe da questa mossa di marketing, riuscendo, finalmente, a dividere la sua immagine pubblica da quella della moglie, così difficile da gestire in questo momento. In questo modo, il cantante non sarebbe coinvolto nella crisi di credibilità dell’imprenditrice digitale.