Fonte: IPA Calzino bianco e mocassino, Chiara Ferragni anticipa il (discutibile) trend d’autunno

Chiara Ferragni e Fedez hanno appena compiuto un nuovo passo importante per la loro vita famigliare. La coppia d’oro, infatti, si è trasferita nella nuova casa milanese. Il rapper e l’imprenditrice digitale hanno recentemente acquistato due nuove dimore. I due vip possiedono, adesso, infatti, una meravigliosa villa sul Lago di Como per rilassarsi nel tempo libero. Per la loro vita quotidiana a Milano, invece, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trasferire la loro residenza in un nuovo appartamento.

Molte volte, i due influencer hanno spoilerato alcuni dettagli della loro nuova dimora con dei contenuti condivisi sui loro account social. Adesso, Chiara Ferragni e Fedez hanno inaugurato la loro casa con una dolce foto di famiglia, annunciando d’essersi finalmente trasferiti.

Chiara Ferragni e Fedez: la famiglia vive finalmente nella nuova casa

Chiara Ferragni e Fedez hanno costruito una bellissima famiglia. Il rapper e l’imprenditrice digitale raccontano la loro felicità famigliare sui loro account social con post e stories, che vedono protagonisti anche i loro amatissimi figli, Leone Lucia Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni. La dolce famiglia racconta su Instagram anche i loro periodi di vacanza, passate, spesso, a Ibiza o sul Lago di Como. Proprio nell’importante luogo turistico italiano, la coppia d’oro ha acquistato una villa da sogno.

Chiara Ferragni e Fedez, però, hanno deciso anche di cambiare casa a Milano, dove vivono abitualmente. La coppia ha acquistato una nuova dimora e ha raccontato a tutti i loro ammiratori i lavori di rifacimento della stessa. Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati alle prese con i pacchi del trasloco e, adesso, la famiglia ha definitivamente cominciato la loro vita della nuova casa, come raccontato dalla stessa influencer con un post condiviso su Instagram: “Ci siamo ufficialmente trasferiti nella nostra nella nostra nuova casa”.

A raccontare l’importante momento famigliare una tenera foto di famiglia. Nello scatto si vedono Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria che si abbracciano sul divano di casa con in braccio il cane Paloma.

Chiara Ferragni e Fedez: la gallery che racconta la loro nuova casa

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di cambiare casa. La coppia di personaggi noti, infatti, si è trasferita in una nuova dimora milanese. L’imprenditrice digitale ha raccontato l’evento con una galleria di scatti condivisa su Instagram. Oltre alla foto di famiglia sul nuovo divano, l’influencer, infatti, ha postato alcuni scatti del periodo in cui la casa veniva ristrutturata.

In seguito si trova uno scatto panoramico del nuovo salotto molto luminoso e spazioso. Nella foto, infatti, si vedono due ali di divano, intorno a un caminetto e un tavolo in vetro. La stanza è giocata nei colori del bianco e del beije e il pavimento è in parquet, dalle lunghe vetrate a giro la stanza viene altamente illuminata.

In precedenza, Chiara Ferragni aveva già mostrato sui social, non senza polemiche, la sua nuova cabina armadio. La casa appena ristrutturata ha anche una meravigliosa sala cinema, che oltro al maxi schermo da proiezione presenta due file di divanetti rossi, su cui si possono seguire i film, direttamente sdraiati.