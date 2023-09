Chiara Ferragni e Fedez annunciano un nuovo arrivo in famiglia: “Benvenuta Paloma”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Ufficio Stampa Atelier Emé Francesca Ferragni, i look del suo addio al nubilato con Chiara e Valentina

Arriva Paloma, la nuova cagnolina di Chiara Ferragni e della sua famiglia. A due mesi dalla dolorosa perdita di Matilda, l’inseparabile compagna dell’imprenditrice digitale, la coppia decide di prendere un’altro cane. I Ferragnez hanno condiviso con il mondo la dolce sorpresa per i loro bambini: l’arrivo di una nuova cagnolina di nome Paloma.

Paloma entra in casa Ferragnez

Dopo la dolorosa separazione da Matilda, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di riempire il vuoto nel loro cuore con l’arrivo di Paloma. La coppia ha condiviso una tenera immagine di famiglia che li ritrae insieme a Leone, Vittoria e il nuovo membro pelosetto, Paloma. La cagnolina è un adorabile esemplare di golden retriever, un cane noto per il suo temperamento affettuoso e leale. L’annuncio dell’arrivo di Paloma ha scatenato un’onda di emozioni tra i fan di Chiara Ferragni. I bambini, Leone e Vittoria, sembrano già essersi affezionati alla loro nuova compagna, e le foto di famiglia che mostrano la gioia di questo momento speciale hanno toccato il cuore di molti.

Le polemiche dopo l’annuncio

Nonostante l’amore evidente che circonda l’arrivo di Paloma, l’annuncio ha anche suscitato alcune polemiche tra i follower di Chiara Ferragni. Alcuni hanno commentato sottolineando la possibilità di adottare un cane randagio o proveniente da un canile, incoraggiando l’influencer a fare un esempio positivo per chi la segue.

“Stupenda, ma adottare un randagio meno ‘fi*o’, ma meraviglioso lo stesso, no?”, scrive qualcuno. “E anche stavolta avete perso l’occasione di andare a prendere un cane al canile”, aggiunge qualcun altro. “Sarebbe stato un buon esempio prendere il cane al canile per le persone che ti seguono”.

Quindi, mentre molti condividono la gioia per l’arrivo di Paloma, c’è chi sottolinea l’importanza di promuovere l’adozione di animali da canili e la sensibilizzazione verso la causa dei randagi. Tutto questo avvolge Chiara Ferragni e Fedez in un vortice di polemiche che va avanti da giorni. Ecco infatti che la puntata speciale di “The Ferragenz” ha sollevato non poche polemiche che riguardo la veridicità della relazione della coppia e il comportamento di Fedez a Sanremo 2023.

In memoria di Matilda

Nel luglio dello scorso anno, Chiara Ferragni ha dovuto dire addio a Matilda, la sua affettuosissima cagnolina che l’aveva accompagnata per oltre dieci anni. Matilda era stata una presenza costante nelle giornate dell’influencer, così come nei suoi racconti sui social media.

La piccola cagnolina aveva sofferto a lungo a causa di problemi di salute, e il 2020 aveva segnato l’inizio del suo percorso medico. Chiara aveva condiviso con il pubblico l’esperienza di Matilda in una clinica specializzata a Zurigo. Nonostante tutti gli sforzi, le condizioni di Matilda si erano aggravate negli anni successivi, e la famiglia Ferragni aveva dovuto prendere la difficile decisione di dirle addio.

In un commovente messaggio pubblicato sui suoi social media, Chiara Ferragni che ha appena assisto al matrimonio della sorella Francesca, aveva espresso tutto l’amore che provava per Matilda, definendola “la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica”. Matilda rappresentava la sua famiglia e la faceva sentire amata in ogni momento. Il suo ricordo era intriso di affetto e nostalgia.