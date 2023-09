Chiara Ferragni: “Mi mancherai sempre, un amore del genere non si esaurisce mai”

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

“La amerò per sempre, con l’arrivo di Paloma provo malinconia”. Dopo aver annunciato l’arrivo della dolce cagnolina Paloma, Chiara Ferragni ha voluto ricordare quella che è stata, di fatto, la sua compagna per 13 lunghi anni: Matilda. Lo ha fatto con un post davvero speciale, ammettendo che ogni movimento, profumo o rumore di Paloma la riporta indietro nel tempo, e le fa ricordare la sua amatissima “Mati”.

Chiara Ferragni, la dedica per Matilda su Instagram

Può un cane essere considerato “iconico”? Assolutamente sì. L’amore per gli animali, per molti di noi, viene vissuto al massimo, tanto da essere considerati membri della famiglia. La storia di Matilda, poi, è piuttosto dolce, oltre che conosciuta da tutti: alla fine, è stata proprio lei il motivo che ha spinto Chiara Ferragni e Fedez ad avvicinarsi. E sappiamo come è andata: la nascita di Leone, il matrimonio a Noto, l’arrivo di Vittoria.

In tutto ciò, c’è sempre stata lei: Matilda. Una fedele compagna di avventure e di giochi per i piccoli. Ora, però, i “Ferragnez” hanno deciso di prendere un’altra cagnolina, Paloma. L’arrivo in famiglia è stato accolto in modo a dir poco commovente, soprattutto dai bambini. E la Ferragni ha voluto così ricordare la sua meravigliosa Mati, scomparsa a luglio 2023.

“Pensavo che il momento in cui un’altra cagnolina fosse entrata nella mia vita qualcosa sarebbe cambiato e avrei potuto pensare un po’ meno alla mia compagna di 13 anni, Mati. Invece è proprio il contrario: ogni suo movimento, profumo e rumore mi riporta alla realtà delle cose: Mati ormai è sulla nuvoletta che i bimbi salutano ogni mattina, e Paloma è la nostra nuova compagna di avventure”.

La morte di Matilda: il dolore di Chiara Ferragni

Matilda Ferragni è stata a lungo il cane più noto (e invidiato) dei social. Per la Ferragni, è stata una “bambina”, perché negli ultimi tredici anni è stata sempre al suo fianco. “Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia”. Ed è impossibile non ricordare il brano del 2016 – Vorrei ma non posto – di Fedez, che ha portato, di fatto, alla conoscenza e al primo appuntamento della coppia.

Affetta da tumore in stadio avanzato, l’annuncio della scomparsa di Matilda è stato dato il 29 luglio scorso. Una perdita che, ovviamente, ha gettato nello sconforto la famiglia Ferragni-Lucia. E ora, dopo l’arrivo di Paloma, l’influencer e imprenditrice vuole proprio onorare il loro amore, che non si esaurirà mai. “Si dimenticano tante cose con il tempo ma mai come qualcuno ci ha fatto sentire: sei stata la compagna più vera e piena d’amore che potessi desiderare, Mati. Spero tu possa ricordarlo sempre da quella nuvoletta lassù. Mi mancherai sempre ed è giusto così, perché un amore del genere non si esaurisce mai“.

Tanti i commenti di sostegno e affetto, come della sorella Valentina: “È sempre lì con te”. Anche da parte degli utenti in molti hanno voluto far sentire il proprio supporto. “Nessuno prenderà mai il posto che qualcuno ha lasciato, ma avrà un posto che nessun altro potrà mai occupare”. Ed è proprio così.