Chiara Ferragni ha stravolto i suoi piani per le vacanze di Natale ma il suo staff è già al lavoro per risanare le perdite causate dal caso Balocco

Chiara Ferragni si sta prendendo il suo tempo per tornare sui social. Lo ha già fatto, seppure per una frazione di secondo e attraverso un’immagine rubata accidentalmente da suo marito Fedez, ma è decisa più che mai ad agire correttamente per evitare ulteriori danni legati al pandoro-gate. Il caso Balocco inizia a preoccupare e, così, il suo staff avrebbe deciso di correre ai ripari attraverso una vera e proprio task force da attuare per risollevare le sorti della sua immagine. Sarebbero inoltre coinvolti due studi legali e un’agenzia di comunicazione, che dovrebbe occuparsi del suo ritorno graduale alla realtà.

Caso Balocco, la strategia di Chiara Ferragni per superare la crisi

Lo staff è a lavoro da giorni per studiare le prossime mosse e non sbagliare più. Dopotutto, si tratta della crisi più difficile della carriera dell’imprenditrice digitale e, secondo quanto riporta La Stampa, la scelta del suo team sarebbe ricaduta sullo studio di Gianni Origoni, che dovrebbe quindi occuparsi degli aspetti legali e civilistici, oltre a quelli legati alla società. Degli aspetti penali legati al caso, invece, dovrebbe occuparsi lo studio di Marcello Bana.

A questi si aggiungerebbe anche l’agenzia di comunicazione e web reputation Community di Auro Palomba. Si tratta ancora di indiscrezioni ma il piano sarebbe comunque pronto: manca solo la firma per iniziare a muoversi e far uscire dall’impasse una Chiara Ferragni completamente travolta dal caso del pandoro griffato. Tutti e tre sono abituati a lavorare con un determinato tipo di aziende e a gestire le più difficili crisi aziendali. Per l’imprenditrice digitale, l’obiettivo è quello di risollevare la sua immagine dal punto di vista dei social (ha perso 100000 follower in una settimana) ma anche sotto il profilo imprenditoriale. Sono infatti a rischio i contratti con brand internazionali e le collaborazioni con aziende che negli anni si sono appoggiate alla sua immagine.

Già ufficiale lo stop di Safilo, con il quale aveva iniziato a collaborare nel 2021, mentre rimangono in forse Tod’s – che le aveva aperto le porte del suo consiglio d’amministrazione – oltre agli accordi con Arval e Pantene, Nespresso e molti altri. Dal punto di vista di Balocco, invece, permane la preoccupazione sui lavoratori dell’azienda dolciaria di Fossano che potrebbero essere interessati da un calo di volumi di vendite. Secondo il segretario Fai Cisl Antonio Bastardi non vi sarebbero state ancora ripercussioni sui dipendenti: “Il primo banco di prova sarà Pasqua. Vedremo come andranno le vendite, sperando che il polverone mediatico non penalizzi i lavoratori.

La reazione di Fedez

Intanto, Fedez si sta comportando come se nulla fosse successo. Non solo è tornato sui social, eliminando la foto con sua moglie dal profilo ma poi ravvedendosi, ma ha mostrato le immagini di un Natale sereno in compagnia dei suoi figli Leone e Vittoria. Ed è proprio in una di queste stories che è apparsa furtivamente la mano di Chiara Ferragni, che stava partecipando ai giochi con la sua bambina, mentre lui continua a vivere la sua vita come se nulla fosse accaduto.

Lei si è vista nuovamente per le vie di Milano coi bambini e con la mamma Marina Di Guardo, senza però dare troppo adito ai pettegolezzi. Ha infatti trascorso qualche ora con i figli in Parco Sempione, rispondendo ai giornalisti con un lapidario “sto bene”. Da lì in poi, si è chiusa nel suo silenzio e nel suo grande attico a CityLife, che probabilmente non lascerà per le vacanze natalizie che invece avevano programmato da tempo.