Il Natale dei Ferragnez: Fedez con i figli, mistero su Chiara

Chiara Ferragni non è tornata sui social per Natale: Fedez insieme ai figli a Milano, le sorelle dell'imprenditrice in montagna

Non accenna a diminuire la polemica legata al Caso Balocco-Ferragni: i riflettori sono puntati proprio su Chiara Ferragni, che, dopo il video di scuse, non ha più condiviso nulla sui social. Una scelta a dir poco strategica, anche per non alimentare il fuoco. Lo stesso, però, non vale per Fedez, che ha deciso di mostrare brevi spaccati del suo Natale insieme ai figli. E le sorelle di Chiara, Francesca e Valentina, sono al momento in montagna.

Il Natale dei Ferragnez: Fedez insieme ai figli, Chiara sparita

Non ci sarebbe una bella atmosfera in casa Ferragnez dopo quello che è accaduto con il Pandoro Balocco (e anche le Uova di Pasqua sono al centro del dibattito). Come da tradizione, parte della famiglia Ferragni si è recata in montagna, dove avrebbero dovuto esserci anche Fedez e Chiara Ferragni. Ma, in base alle stories condivise proprio dal rapper su Instagram, qualcosa non è andato come inizialmente stabilito.

Fedez, invece, ha trascorso il Natale a Milano, in compagnia dei figli, Leone e Vittoria. Già durante la Vigilia di Natale il rapper è tornato attivo su Instagram, e lo ha fatto con la cagnolina Paloma e il papà Franco Lucia. Durante la Vigilia, la Ferragni è stata sorpresa al parco con la mamma Marina Di Guardo. Dalle stories, in ogni caso, non c’è nessuna traccia della Ferragni, nemmeno un accenno. Né sul profilo di Fedez né in quello delle sorelle. Valentina Ferragni è con la sorella Francesca, e sono presenti i rispettivi compagni in montagna. C’è un’altra figura che è rimasta in silenzio per Natale, ed è proprio la mamma di Chiara, ovvero Marina Di Guardo.

I piani dei Ferragnez per il Natale

A questo punto, ricordiamo che i piani per il Natale dei Ferragnez erano molto diversi. Dopo il Caso Balocco, la tempesta mediatica ha avuto inizio: a poco o nulla è valso il video di scuse dell’influencer su Instagram, tanto che, pochi giorni dopo, Safilo ha interrotto la collaborazione. Su Instagram, Fedez aveva raccontato l’organizzazione per le vacanze natalizie 2023. “Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa. Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un’altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences. Tutto questo solo il primo giorno”.

A chi li aveva criticati, il rapper aveva prontamente risposto in questo modo: “No ragazzi, non è questione di essere ricchi. Mia moglie era così anche da giovane, credo. Puoi uscire e fare delle passeggiate. Io rimarrei volentieri a casa”. E così è stato: la scelta di mantenere un basso profilo è indubbiamente utile in questo periodo, dove tutto viene passato ai raggi X in attesa di un ulteriore passo falso. Non resta che attendere qualche giorno per scoprire se Chiara tornerà o meno sui social a Capodanno: si pensa che abbia paura di finire come Harvey Weinstein e Kevin Spacey. Solamente il tempo, però, potrà dirlo: intanto i negozi del brand sono vuoti, proprio sotto Natale, quando si registra un picco di vendite.