Chiara Ferragni, la prima uscita dopo lo scandalo: al parco con mamma e figli

La reclusione è finita. Chiara Ferragni ha rimesso piede fuori casa. L’influencer è stata vista passeggiare in compagnia della mamma e dei figli nella zona giochi di Parco Sempione, a Milano. Con indosso un calda mantella e un sorriso di circostanza, a chi le ha chiesto come stesse, ha risposto con un laconico “Va bene, dai…”

La prima uscita di Chiara Ferragni

Erano appena tre giorni che non si vedeva il suo volto sui social, eppure sembravano tanti. E sono tanti per chi ha trasformato la propria vita in una perenne diretta Instagram, esponendo sui social la carriera, il matrimonio, i figli e la famiglia tutta. Adesso, però, Chiara Ferragni è finalmente uscita.

I paparazzi la attendevano da giorni sotto casa, ma lei dal terrazzo dell’immenso nuovo attico in CityLife non ha sporto neppure il naso. Silenzio totale dopo il video di scuse seguito al caso Balocco e alle accuse di aver sfruttato scopi benefici in cattiva fede. Il chiacchierone marito Fedez ha postato qualcosa per far polemica e nulla più. Anche le sorelle Valentina e Francesca si sono momentaneamente ritirate dalla vita pubblica.

Ma la reclusione sembra essere finita. Stamattina, forse per festeggiare come si deve il Natale con i piccoli Leone e Vittoria, l’imprenditrice digitale in affanno è uscita. È andata al parco con i figli e la mamma Marina Di Guardo. Look semplice, da mamma indaffarata: jeans e pellicciotto. Ma i capelli sono stati lavati e il make-up è tornato – dopo esser stato sapientemente levato per il contrito video di scuse.

Sul volto un educato sorriso di circostanza, o forse un reale segno di riassestamento. Ai giornalisti che le hanno chiesto come andasse, l’influencer ha risposto gentile con un laconico: “Va bene, dai”.

Ma il silenzio social continua

Fino a una settimana fa, la passeggiata domenicale dei Ferragnez sarebbe stata pedissequamente documentata. Dalle poche ore trascorse alle giostre sarebbero state tirate fuori almeno una decina di storie, un paio di meme e parecchie belle foto in posa ma da sembrare spontanee. Non stavolta. La strategia dell’immenso brand Chiara Ferragni è quella di defilarsi di fronte alle polemiche.

L’Antitrust sta portando avanti le proprie indagini, è in un corso un procedimento legale che farà definitivamente luce sulla questione. E lei, nel frattempo, non aggiunge altro. Così come il marito Fedez, sempre pronto a dire la sua (e anche lui invischiato in una recente polemica sulla beneficenza) ma in silenzo stampa da giorni.

È il momento della riflessione o, forse, a predominare è la paura di un altro passo falso. Dopo il video di pentimento che, invece che consensi, ha portato all’abbandono di migliaia di follower e alla presa di distanza di Safilo, uno dei principali marchi di moda con la quale l’imprenditrice digitale collaborava.