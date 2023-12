Chiara Ferragni è finita al centro di una grossa polemica. Venerdì 15 novembre, infatti, è arrivata la notizia della condanna da parte dell’Antitrust, a carico dell’imprenditrice digitale, al pagamento di una multa molto sostanziosa. Si tratta, infatti, di un milione di euro che la moglie di Fedez dovrà versare per pratiche commerciali scorrette per il pandoro brandizzato di beneficenza. A essere messa sotto la lente d’ingrandimento è la promozione fatta da Chiara Ferragni a un pandoro Balocco.

Secondo la sentenza la pubblicità faceva pensare che dall’acquisto dello speciale dolce natalizio, sarebbero scaturite delle donazioni all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Questo, però, non è avvenuto, perché la devoluzione era stata già effettuata prima della promozione del pandoro, dalla sola azienda dolciaria.

In un primo momento, Chiara Ferragni ha deciso di replicare alla decisione dell’Antitrust difendendo con forza la sua posizione e minacciando d’impugnare il provvedimento. Adesso, ferma restando la volontà di proseguire per vie legali contro la sentenza, l’influencer ha deciso di fare marcia indietro e chiedere scusa con un video condiviso sul suo account Instagram ufficiale. Chiara Ferragni ha promesso inoltre di devolvere un’ingente somma all’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Chiara Ferragni chiede scusa su Instagram

Chiara Ferragni sta affrontando un polverone giudiziario. L’imprenditrice digitale, infatti, è stata condannata per la sua partecipazione alla pubblicità dello speciale Pandoro Pink Christmas, firmato proprio da lei. La pubblicità del dolce natalizio era legata a una donazione benefica per l’Ospedale Regina Margherita di Torino, ma quest’attività di beneficenza è risultata essere, adesso, ingannevole. Così ha deciso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha sanzionato le due società che gestiscono i diritti relativi all’immagine dell’influencer: Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l.. Ma la sentenza pesa anche sul bilancio della società Balocco S.p.A. Industria Dolciaria, che dovrà risarcire l’importante cifra di 420mila euro.

Negli ultimi giorni sono stare rese note, inoltre, le e-mail che si scambiarono la società Balocco e il team di Chiara Ferragni. Questi scambi digitali fanno ipotizzare che sia stato il gruppo di lavoro dell’influencer a puntare sull’iniziativa benefica, che si credeva sarebbe scaturita dalla vendita del pandoro.

Chiara Ferragni, dopo la notifica della condanna, ha annunciato in un primo momento l’intenzione di voler lottare contro la decisione dell’Antitrust nelle sedi opportune, impugnando la sentenza. L’imprenditrice digitale ha poi deciso di intervenire nuovamente sulla questione e di scusarsi con un post condiviso su Instagram, facendo marcia indietro sulla propria posizione: “Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro. Ed e quello che voglio fare ora”.

L’imprenditrice e influencer ha legato le sue scuse a una promessa: donerà un milione di euro in beneficenza.”(Voglio) chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini. Ma non basta: lo faccio pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficienza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali. Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c’è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, può ingenerare equivoci. Come ho già detto nei giorni scorsi, impugnerò il provvedimento dell’AGCM perché lo ritengo sproporzionato e ingiusto. Il mio errore in buona fede è stato legare con la comunicazione una attività commerciale a una di solidarietà. Purtroppo si può sbagliare, mi spiace averlo fatto e mi rendo conto che avrei potuto vigilare meglio. Ma, se la sanzione definitiva dovesse essere – come spero – inferiore a quella decisa dall’Agcm, la differenza verrà aggiunta al milione di euro. Nei prossimi giorni parlerò con il Regina Margherita per capire come l’ospedale utilizzerà la somma da me donata e vi racconterò periodicamente gli aggiornamenti. Il mio errore rimane ma voglio far si che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo”.

Fedez, frecciata a Giorgia Meloni dopo le scuse della moglie

Chiara Ferragni ha deciso di fare ammenda e di porgere a tutti le sue scuse sul caso Balocco. L’influencer, infatti, ha postato un commosso video in cui esprime tutta la sua costernazione a riguardo e annuncia una sostanziosa donazione benefica. Il marito dell’imprenditrice digitale, Fedez ha commentato la scelta della moglie, esprimendo il suo sostegno: “Partire da un errore, assumersi le responsabilità e cercare di costruire qualcosa di positivo. Spero e sono certo che con questa donazione di 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita si possano fare e costruire dei progetti bellissimi“.

Il rapper era già intervenuto sulla faccenda, dopo alcune dichiarazioni di Giorgia Meloni, che attaccava il mondo degli influencer. Adesso, il cantante ha deciso di continuare il suo discorso contro la premier: “Gentile Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, visto che bisogna diffidare da noi, le risulta che i componenti del suo Governo, anche alcuni che sono indagati per reati gravi e altri che fanno fermare i treni come se fossero in un taxi, quando sbagliano chiedono scusa e pagano di tasca loro? Mi faccia sapere. Visto che ha trovato il tempo di parlare di noi che lavoriamo col Web perché non ci parla di Santanché, della famiglia La Russa, l’ex sottosegretaria Montaruli condannata, Andrea Delmastro e la lista potrebbe continuare all’infinito. Giorgia Meloni niente? Due paroline su di loro niente? Eh, le priorità del Paese cara presidente del Consiglio. Ci vediamo al Family Day con Elon Musk”.