Diletta Leotta e Loris Karius si sposano, ora è ufficiale: ecco dove si diranno di sì e in quale data. I preparativi sono in corso da tempo

Fonte: IPA Diletta Leotta e Loris Karius

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius non potrebbe andare meglio. Forse soltanto nel caso in cui lui trovasse una squadra in serie A, così da conciliare meglio la vita in famiglia. Ad ogni modo i due sono pronti al grande passo. Sono infatti apparse quest’oggi, martedì 7 maggio, le pubblicazioni delle nozze sul sito del Comune di Milano.

Diletta Leotta si sposa

Non giunge come un’assoluta novità, ovviamente, il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Le nozze erano già state annunciate ma le pubblicazioni rendono il tutto ufficiale. Un passo decisivo per un evento che non si celebrerà in Lombardia.

Diletta abita a Milano e per questo le pubblicazioni sono apparse sul sito di questo Comune. Aveva però sempre desiderato sposarsi nella sua Sicilia, e così sarà. La giornalista e speaker di Radio 105 e il portiere del Newcastle si diranno di sì a Lipari, nel panorama splendido delle isole Eolie.

La data fissata è quella del 22 giugno e c’è da credere al fatto che in quell’evento ci saranno numerosi personaggi celebri. Non è da escludere che anche volti noti del calcio, considerando il lavoro di entrambi, possano essere invitati alle nozze.

Cosa sappiamo del matrimonio

Una famiglia felice, colma d’amore dopo l’arrivo della piccola Aria. Ormai certi dei propri sentimenti e di voler trascorrere la vita insieme, i due sono pronti a diventare marito e moglie. Delle nozze che verranno aveva avuto modo di parlare la futura sposa a È sempre mezzogiorno, confessando di star vivendo un periodo di entusiasmo ma anche nervosismo e incertezza.

L’organizzazione di un matrimonio, del resto, mette a dura prova chiunque. Sta tentando di curare tutto nei minimi dettagli, andando ovviamente alla ricerca dell’abito perfetto. Vuole che questa esperienza sia indimenticabile, anche perché si augura con tutta se stessa che queste nozze siano per sempre.

Non è da escludere però anche qualche sorpresa, magari organizzata dal futuro marito. Stando al modo in cui la coppia sta vivendo questa relazione, però, è difficile pensare a un matrimonio in stile Chiara Ferragni e Fedez.

Per loro era molto importante coinvolgere tutti i fan, ovviamente non invitati. Una cerimonia a dir poco social, con tanto di live Instagram. In questo caso, invece, potremmo dover aspettare un bel po’ prima di apprezzare qualcosa in più di una storia o un singolo scatto.

A farlo pensare è il fatto che Diletta Leotta abbia atteso ben sei mesi, circa, prima di svelare la proposta di matrimonio del suo Loris. Ha condiviso uno scatto della scorsa estate, che la vedeva ancora incinta. Sua figlia Aria è infatti nata il 16 agosto. Anello di fidanzamento al dito e un post semplice: “I said Yes”. Ma non è tutto qui. La ben nota giornalista sogna infatti di ampliare la famiglia. Chi sa che dopo il viaggio di nozze i due non possano dare un’altra splendida notizia ai fan.