Diletta Leotta a Domenica In svela i dettagli sulle nozze con Loris Karius

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Diletta Leotta e il futuro marito Loris Karius

Ospite del salotto televisivo più amato della domenica, Domenica In, Diletta Leotta ha finalmente messo fine ai rumor e alle speculazioni, svelando i dettagli del suo matrimonio con il calciatore Loris Karius. La data è stata fissata per il 22 giugno nell’incantevole cornice di Vulcano, nelle Isole Eolie, un luogo che promette di fare da sfondo perfetto per l’evento dell’anno.

Diletta Leotta a Domenica In svela i dettagli sulle nozze

Con la data che si avvicina, Diletta ammette di essere entrata nella “fase panico”, comune a molti futuri sposi. Tra l’entusiasmo e l’ansia, la conduttrice è immersa nei preparativi, che includono la scelta dell’abito da sposa e degli ultimi dettagli del grande giorno. La cerimonia vedrà la presenza di circa 160 invitati, promettendo di essere un evento memorabile e ricco di emozioni. Inoltre, Elodie, amica di lunga data di Diletta, avrà l’onore di essere la testimone di nozze, consolidando ulteriormente i legami di amicizia e affetto che circondano la coppia.

In quest’atmosfera di festa e preparazione, Diletta e Loris si avvicinano al loro giorno speciale, pronti a celebrare il loro amore circondati da amici e familiari in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia. Mentre la “fase panico” può essere travolgente, è anche un promemoria dell’importanza e della bellezza di questo imminente evento nella vita della coppia, che promette di essere indimenticabile non solo per loro ma per tutti gli ospiti fortunati che parteciperanno alle nozze.

Diletta Leotta ha annunciato che le sue nozze con Loris Karius si svolgeranno sull’isola di Vulcano, una location scelta con grande cura sin da quando, durante la sua prima visita all’età di 11 anni, aveva immaginato di sposarsi proprio lì. “Ci sposeremo a Vulcano. Ho scelto quell’isola perché, la prima volta che ci andai, dissi “io mi sposerò qua”. Ce l’avevo in testa da quando avevo 11 anni. Sto organizzando tutto, sono 160 invitati e sto impazzendo”

Ora, con 160 invitati da gestire, l’organizzazione dell’evento sta diventando una vera sfida, soprattutto considerando la logistica complicata di un weekend in un luogo così remoto. Nonostante la complessità e l’ansia da preparativi, l’emozione di Diletta è palpabile e cresce man mano che si avvicina il giorno del matrimonio, un momento che promette di essere unico e indimenticabile. La scelta del Therasia Resort, un rinomato hotel cinque stelle dove la coppia ha già condiviso momenti felici, conferma il desiderio di rendere il loro “sì” un evento straordinario e ricco di significato.

Fonte: IPA

Una storia d’amore nata a Parigi e coronata a Vulcano

Il loro amore ha avuto inizio sotto il cielo di Parigi nel 2022 e si è rapidamente trasformato in una favola moderna, con un matrimonio pianificato meno di due anni dopo il loro incontro. Diletta ha confessato che già dalla prima sera sapeva di aver incontrato l’uomo della sua vita, un’intuizione che si è manifestata con una proposta di matrimonio inaspettata mentre aspettavano la nascita della loro piccola Aria.

Durante una serata a Parigi con le amiche, Diletta Leotta ha incontrato Loris Karius, identificandolo subito come l’uomo della sua vita, nonostante lui non le avesse prestato attenzione per gran parte della serata. “È stato divertente e incredibile. Ero con le mie amiche a Parigi, ci stavamo divertendo quando è arrivato Loris e io dissi “lui è l’uomo della mia vita“. Lui non ci guardò per tutta la serata, poi mentre andava via mi fece “ciao” con la mano”.

Il loro incontro, avvenuto lontano dai canali digitali dove oggi molte relazioni prendono il via, si è rivelato un autentico colpo di fulmine, una rarità in tempi moderni. Rivivendo quelle memorie, Diletta ha espresso quanto sia commovente vedere Loris con la loro figlia, sottolineando l’intensità del loro legame familiare. Con grande emozione, ha riconosciuto che, nonostante la rapidità con cui si sono svolti gli eventi, formare la sua famiglia è stata la decisione più giusta che potesse prendere.