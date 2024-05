Franco Di Mare è morto a 68 anni a causa di un mesotelioma, un tumore causato dalle particelle di amianto presenti dell’aria nelle zone di guerra in cui per anni si è trovato come inviato. Il giornalista lascia una famiglia numerosa e unita: le sorelle Lucia e Sara, che vivevano con lui, e il fratello Gino. La compagna Giulia Berdini e, infine, la donna più importante della sua vita: Stella, la figlia che adottò assieme alla ex moglie Alessandra.

Stella, la figlia adottiva di Franco di Mare

Stella oggi ha poco più di trent’anni ed è laureata in economia. Di lei non sappiamo nulla, la figlia del giornalista Rai è sempre stata protetta dai genitori, che l’hanno tenuta al riparo dall’attenzione mediatica, permettendole di condurre una vita serena e al riparo da occhi indiscreti. Ma Franco Di Mare, sempre così pacato e riservato sul lavoro, non ha mai nascosto la gioia che Stella ha portato nella sua vita.

Il primo incontro tra il giornalista scomparso il 17 maggio e la piccola Stella, all’epoca ancora in fasce, avviene nel 1992 a Sarajevo. Di Mare si trovava in missione come corrispondente di guerra per raccontare della guerra in Bosnia-Erzegovina. “Ero a Sarajevo e una bomba si è abbattuta su un orfanotrofio. – raccontò il giornalista – Incrocio gli occhi di una bambina e ci capiamo subito”.

Dopo quel primo incontro, Di Mare, allora sposato con Alessandra, decise di salvare la bambina dalla guerra, e riuscì ad adottarla grazie alla Croce Rossa. “Avevo trentacinque anni in un momento particolare della mia vita e Stella mi ha salvato. Mi ha salvato il nostro amore che è riuscito, incredibilmente, ad aprire ogni porta e superare ogni difficoltà. Stella mi ha fatto incontrare la Fede. Mi ha fatto dire Dio c’è”.

Nata in un luogo difficile, Stella oggi è una donna affermata e serena, conclusi gli studi con ottimi voti, è l’orgoglio della mamma Alessandra, che se ne è presa cura mentre il papà era lontano per lavoro, aiutandola a diventare – aveva raccontato Di Mare a Famiglia Cristiana – “una giovane donna che farebbe inorgoglire qualsiasi genitore”. Nonostante il matrimonio tra Alessandra (esterna al mondo dello spettacolo) e il reporter napoletano sia concluso da tempo, i due sono molto uniti e fino alla fine hanno continuato a fare da genitori a Stella con armonia e complicità.

La storia di Stella è diventata un film

La commovente storia di Stella e dell’incontro con colui che sarebbe diventato suo padre, è stata raccontata da Franco Di Mare nel libro Non chiedere perché. Il romanzo autobiografico ha poi ispirato una fiction Rai ideata e interpretata da Beppe Fiorello, in onda due puntate nel gennaio 2015.

La serie racconta proprio di un giornalista di successo che, reporter di guerra a Sarajevo, incontra in un orfanotrofio una bambina i cui genitori sono stati vittime di pulizia etnica. Richiamato a Roma con una promozione, il giornalista sceglie di tornare in Bosnia per adottare la bambina, combattendo a lungo con la burocrazia statale e più volte rischiando la vita nel tentativo di varcare i confini con la piccola. Fino al provvidenziale aiuto della Croce Rossa Internazionale, che interviene per congiungere definitivamente questa famiglia appena nata ma già ricca d’amore.