Alessandra Mastronardi, l’addio a Guanciale e il futuro con Can Yaman

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Dopo l’addio (televisivo) a Lino Guanciale, il futuro lavorativo di Alessandra Mastronardi è con Can Yaman. Secondo alcune indiscrezioni infatti l’attrice sarebbe nel cast di Sandokan, la nuova serie con protagonista proprio l’attore turco, accanto a Luca Argentero e tanti altri artisti molto amati. Talentuosa e molto apprezzata dal pubblico, Alessandra si prepara ad affrontare mesi ricchi di impegni.

Presto la vedremo nei panni di Carla Fracci, ma potrebbe anche tornare a interpretare Alice Allevi nella nuova stagione dell’Allieva. Sembra infatti che L’Allieva 4 ci sarà, dopo l’enorme successo della terza stagione, ma con qualche cambiamento. Lino Guanciale infatti ha confermato l’addio alla serie, questo significa che i telespettatori dovranno fare a meno di Claudio Conforti. Le prime anticipazioni parlano di una trasferta di Alice Allevi a Domodossola, in crisi con il suo grande amore, pronta a risolvere nuovi misteri e a confrontarsi con tanti altri personaggi, seguendo il filo della trama tessuto da Alessia Gazzola in un altro libro.

“Continuo sulla mia posizione – ha spiegato Lino Guanciale a Tv Sorrisi e Canzoni -: sono felice di aver girato anche la terza stagione e del percorso del mio personaggio Claudio Conforti. Credo però che sia sempre bene chiudere una storia quando l’interesse dei telespettatori è forte, prima che ci si stanchi. E penso che in questo caso vada bene così”. Ma l’addio di Alessandra Mastronardi al collega – con cui ha creato un ottimo legame sul set – potrebbe essere reso meno amaro da un nuovissimo progetto.

L’attrice infatti sarebbe stata contattata per interpretare Marianna, la Perla di Labuan e grande amore di Sandokan. Accanto a lei Can Yaman, nei panni della Tigre della Malesia, personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari, e Luca Argentero che nella serie tv sarà Yanez De Gomera. Mentre il ruolo del cattivo Sir William Fitzgerald sarebbe già stato assegnato ad Alessandro Preziosi. Una nuova avventura per Alessandra Mastronardi che da tempo si divide fra Londra, dove convive con il compagno Ross McCall, e l’Italia. Fra i suoi ultimi lavori un film Netflix in cui recita accanto a Nicolas Cage, ma presto potrebbe arrivare il tanto atteso annuncio per Sandokan e L’Allieva 4.