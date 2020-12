Can Yaman sarà Sandokan, l’annuncio dell’attore

Le fan di Can Yaman possono dare il via al conto alla rovescia: l’attore turco tornerà presto in tv e lo farà nei panni di uno dei personaggi più amati di sempre, Sandokan. Al suo fianco un altro volto gradito al pubblico femminile, Luca Argentero, che vestirà i panni dell’amico della Tigre della Malesia, Yanez.