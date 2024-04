Can Yaman, chi è la nuova fidanzata? Vita privata dell’attore

Fonte: Getty Images Can Yaman

Tanto bello quanto riservato. Can Yaman ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata, soprattutto dopo il grande successo raggiunto in Europa con le dizi turche. Classe 1989, è diventato una star non solo in Italia ma anche in altri Paesi come la Spagna, dove è altrettanto amato e seguito. In passato si è detto tutto e il contrario di tutto della sua love story più famosa, ovvero quella con Diletta Leotta, e per questo col tempo Yaman ha imparato ad essere più discreto sulle sue faccende di cuore.

Chi è la nuova fidanzata di Can Yaman

Ad oggi Can Yaman risulta single. Nessuna donna importante nella vita del sex symbol turco, che però non ha mai nascosto di sognare una famiglia tutta sua. Nell’estate 2023 si è vociferato di una liaison con Giorgia Colombo, influencer e interior designer milanese. Ma è stato lo stesso Can a smentire tutto, scagliandosi anche contro i più pettegoli: “Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate, ma non è vero. Mai stato. Quando ne avevo una vera, avete fatto di tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una storia finta”.

“Ora che ho fatto fatica per allontanarmi dal mondo del gossip, create fidanzate non vere e volete far credere che lo siano. Vi assicuro che se ne avessi una seria ve lo avrei fatto sapere io. Se volete portare visibilità ad alcune persone fate pure, ma non c’entro niente io. Cercate di vedere le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze”, ha aggiunto. Prima di Giorgia si è parlato di un flirt con Francesca Del Fa, l’attrice che presta il volto a Irene nella soap opera della Rai Il Paradiso delle Signore.

I due sono stati pizzicati insieme ad un evento cinematografico ma è nata solo una bella amicizia e nulla più, come rivelato dalla Del Fa: “Tra me e Can non c’è stato nulla di romantico, è nata solo una simpatia, un’amicizia”, ha spiegato.

Tutti gli amori di Can Yaman

Can Yaman è solo da qualche tempo ma in passato ha vissuto storie importanti. Come ad esempio quella con l’attrice e modella turca Bestemsu Özdemir, durata due anni con tanto di convivenza. Poi la rottura, per motivi mai chiariti del tutto anche se qualcuno ha insinuato un tradimento da parte dell’attore.

L’altra liaison che ha segnato la vita privata di Can Yaman è stata sicuramente quella con Diletta Leotta, che ha fatto chiacchierare parecchio nel 2021. Ma è durata a malapena otto mesi nonostante una romantica proposta di matrimonio alla conduttrice siciliana. Molti hanno accusato Can e Diletta di aver finto un interesse per visibilità ma i diretti interessati hanno sempre smentito.

A Verissimo Diletta Leotta ha rivelato i motivi che l’hanno allontanata da Can Yaman: è stata infatti la presentatrice a mollare l’attore dopo un periodo di passione bollente. “Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola. Per noi è stato un colpo di fulmine. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono innamorati. Abbiamo vissuto una passione enorme. Un mix esplosivo tra una siciliana e un turco. Ed è stato tutto veloce e bello”.

“La cosa complicata quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso è fare i conti con tutte queste cose. Mi piace condividere, ma c’è la vita reale dietro lo schermo. E quella lì era difficile da tenere intima. Questo chiaramente pesa e ci fai i conti, facciamo questo lavoro. Però ecco dividere la persona dal personaggio a volte era difficile. Dividere la persona dal personaggio era difficile”.

Fonte: IPA

Un’altra donna importante nella vita di Can Yaman è stata sicuramente Demet Ozdemir, sua collega nella fortunata serie tv Daydreamer. Per un lungo periodo si è parlato di una tresca segreta: nel 2019 i due sono stati avvistati più volte insieme dai paparazzi ma hanno preferito non proferire alcuna parola sulla vicenda. Né una conferma né una smentita: hanno però ammesso di volersi molto bene e di stimarsi a vicenda.

Fonte: IPA

Nel 2022 si è parlato di un altro flirt sul set, quello con Francesca Chillemi. Can Yaman e l’ex Miss Italia hanno lavorato insieme alla fiction Mediaset Viola come il mare. Un’intesa immediata tra i due attori, che insieme sono stati pure beccati mentre uscivano dallo stesso appartamento.

Fonte: IPA

“A Roma avrebbero trascorso due notti insieme nella stessa casa”, ha spifferato il settimanale Chi con tanto di foto di Can e Francesca. Yaman e la Chillemi hanno sempre taciuto, soprattutto per rispetto della famiglia di Francesca, legata dal 2014 all’imprenditore Stefano Rosso dal quale ha avuto nel 2016 la figlia Rania.