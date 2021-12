Can Yaman e Demet Ozdemir, una relazione mantenuta (a lungo) segreta

Venezia, Can Yaman conquista il Lido e dimentica Diletta Leotta

Non c’è alcun dubbio: Can Yaman e Demet Ozdemir hanno fatto sognare a lungo grazie alla serie Daydreamer – Le Ali del Sogno. L’affinità e la complicità che mostravano sullo schermo, tuttavia, non sarebbe stata esclusivamente legata alla recitazione. Perché, stando a un esperto di chiacchiericcio in rosa, c’è stato molto di più tra i due attori. Una relazione mantenuta a lungo segreta e mai svelata alla stampa.

Can Yaman e Demet Ozdemir sono stati insieme

A lungo le fan di Daydreamer hanno sperato che i loro beniamini fossero una coppia anche fuori dallo schermo. Nell’agosto del 2020, tuttavia, l’attore turco aveva smentito qualsiasi flirt con la collega: “Demet è un’amica. Non ci sentiamo molto, ma ci vogliamo bene”. La verità però è un’altra, perché, stando a quanto affermano le indiscrezioni, avrebbero avuto una storia a dir poco travolgente.

Nonostante all’epoca fossero costantemente sotto le luci dei riflettori, Can e Demet sono riusciti a proteggere la loro passione, che li ha portati a vivere qualcosa di speciale e unico, ma anche fatto di tanti alti e bassi.

La storia tra Can e Demet

Alla stampa, non hanno mai svelato nulla sul loro rapporto. Tutt’altro, hanno sempre affermato di essere amici: sì, un affetto splendido li legava, ma nessun amore. Protagonisti di una relazione clandestina, tra Can e Demet le cose non hanno funzionato, nonostante la passione alle stelle. Non sono riusciti a consolidare il loro rapporto, che è naufragato nel momento in cui Yaman ha deciso di trasferirsi in Italia per investire sulla propria carriera cinematografica.

Can e Demet sono ormai andati avanti

Le fan storiche di Daydreamer ci sperano ancora in un ritorno di fiamma tra Can e Demet. Certo, sarebbe meglio distinguere le storie romanzate da quelle fuori dal set, per rispetto degli attori, che ancor prima sono persone comuni, esattamente come noi, e possono essere mossi da amori e passioni che non dovrebbero riguardarci.

Can è stato a lungo fidanzato con la conduttrice sportiva Diletta Leotta – che però pare non siano invece mai stati davvero insieme secondo Paola Ferrari – mentre Demet è oggi impegnata con il cantante e sceneggiatore Oguzhan Koc. La storia con Oguzhan è stata ufficializzata dalla stessa Demet nel mese di febbraio con un post di coppia sul suo profilo Instagram.