Can Yaman e Demet Özdemir sempre più vicini: l’indiscrezione

Venezia, Can Yaman conquista il Lido e dimentica Diletta Leotta

Dopo l’addio a Diletta Leotta, Can Yaman si sarebbe riavvicinato a Demet Özdemir, collega e compagna di set nella serie tv Daydreamer – Le ali del sogno. In passato si. era parlato spesso di una possibile love story fra gli attori. Un amore, quello fra Can e Demet, che sarebbe nato dietro le quinte della fiction turca e che sarebbe stato tenuto segreto sino al suo epilogo.

I diretti interessati non hanno mai confermato, affermando però di avere un ottimo rapporto. Ora, dopo la fine del legame con la Leotta, Can sarebbe tornato a corteggiare Demet. I due si sarebbero riavvicinati nelle ultime settimane, proprio come sognavano i fan di Daydreamer – Le ali del sogno, che hanno sempre sperato in un lieto fine per gli interpreti Can Divit e Sanem Aydan.

31 anni e una carriera in ascesa, Yaman è senza dubbio fra gli uomini più desiderati del momento. L’attore attualmente si divide fra l’Italia e la Turchia per via dei molti progetti a cui sta lavorando. Sarà il protagonista di Viola come il mare, la fiction con Francesca Chillemi, ma lo vedremo anche nei panni di Sandokan accanto a Luca Argentero.

La vita privata del divo turco invece resta un mistero. Can ha sempre protetto le sue storie d’amore. L’unica di cui si è a conoscenza – oltre alle indiscrezioni su Demet – è quella con Diletta Leotta. La coppia si è separata a pochi mesi da una romantica proposta di nozze e da un viaggio in Turchia in cui la conduttrice sportiva aveva conosciuto la famiglia del fidanzato. Se l’attore non ha mai voluto parlare della fine del legame, Diletta si è raccontata in una lunga intervista a Verissimo.

“Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme – aveva confessato, parlando della loro relazione -. Siamo tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto veloce, molto bello. La vita reale è dall’altra parte dello schermo e quella era difficile da tenere intima, era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale, questa cosa chiaramente pesa”.