Chi è Demet Özdemir, ex fidanzata di Can Yaman e protagonista di Le ali del sogno

Can Yaman, l’attore di Bitter Sweet torna su Canale 5 con una nuova serie

Demet Özdemir è la protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno, la nuova fiction con protagonista Can Yaman, l’attore turco amatissimo dal pubblico italiano (e ospite anche di trasmissioni di successo come C’è Posta per Te di Maria De Filippi). Pochi però sanno che la collega di set di Can sarebbe, secondo alcune indiscrezioni, anche la sua ex fidanzata. La scintilla sarebbe scoccata proprio durante le riprese della serie e ne sarebbe nata una love story vissuta lontano dai riflettori e tenuta segreta per molto tempo.

Classe 1992, Demet è nata a Izmit, in Turchia, ma è cresciuta a Istanbul, città in cui si è trasferita con la madre e i fratelli all’età di 7 anni dopo la separazione dei suoi genitori. Sin da piccola ha studiato danza moderna e recitazione, ma solo nel 2013 ha raggiunto il successo, grazie al ruolo di protagonista in Sana Bir Sır Vereceğim. Dopo gli ascolti record della serie, per Demet si sono spalancate le porte di tv e cinema. Ha recitato in numerose serie e fiction di fama in Turchia, conquistando anche il pubblico italiano. Su Instagram è diventata una stella, con milioni di follower, e collaborazioni importanti con brand e marchi di lusso. Sino al 2018 è stata legata al collega Seckin Ozdemir, ma la storia non è finita bene ed entrambi hanno cancellato ogni traccia della relazione dai social dopo l’addio. In seguito si è parlato spesso di una love story con Can Yaman, il divo delle telenovelas. Entrambi non hanno mai confermato, ma ai fan non è sfuggita la forte intesa fra i due attori.

L’unica certezza (per ora) è che i due si sono conosciuti e hanno recitato in Daydreamer – Le ali del sogno, la serie che va in onda al posto di Uomini e Donne, in pausa estiva. Nello show che sostituisce il programma di Maria De Filippi, Demet Özdemir interpreta Sanem Aydin, una giovane che sogna di fare la scrittrice. Non ha però molti soldi e la famiglia la mette di fronte a una scelta: sposare un uomo oppure trovarsi un lavoro. Sanem sceglie la seconda opzione e viene assunta nell’agenzia di comunicazione gestita da Can, a cui presta il volto proprio Can Yaman.