Chi è Can Yaman, la star di Bitter Sweet ospite di C’è Posta per Te

editato in: da

Can Yaman è la star di Bitter Sweet e l’ospite della prima puntata di C’è Posta Per Te, lo show in prima serata di Maria De Filippi. Bello, giovane e talentuoso, è uno degli attori più amati del momento. Ha conquistato il pubblico televisivo grazie alla serie tv turca sbarcata in Italia di recente.

Classe 1989, Can Yaman è nato a Instanbul, figlio di un avvocato e una professoressa di lettere che si sono detti addio quando lui aveva solamente cinque anni. Nel 2012 si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe, deciso a seguire le orme paterne e diventando un avvocato fiscalista.

In seguito, per migliorare il suo lavoro, ha frequentato dei corsi di dizione, avvicinandosi al mondo della recitazione. In questo periodo della sua vita ha imparato a conoscere la recitazione e ha scelto di diventare un attore. Spinto da alcuni amici ha lasciato i tribunali per sbarcare sui set e iniziare una nuova esperienza esaltante. Il suo debutto in tv risale al 2014, ma il successo è arrivato tre anni dopo, quando ha ottenuto il ruolo di Ferit Aslan, protagonista di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Lo show turco è stato poi distribuito in tutto il mondo e l’ha reso una star internazionale.

Il talento e la bellezza di Can gli hanno permesso di conquistare il cuore di tantissimi fan in Italia. Poco dopo ha ottenuto altri ruoli importanti, come quello di Can Divit, nella serie Erkenci Kuş, in onda su Star TV. Non solo: il magazine GQ l’ha eletto come “Uomo dell’anno” nel 2019, in seguito ha ricevuto diversi premi importanti per la sua attività come attore.

Nonostante sia un personaggio pubblico, Can Yaman, che presto sarà a C’è Posta per Te, ospite di Maria De Filippi, è molto riservato. Secondo alcuni gossip sarebbe legato da qualche tempo a Demet Ozdemir, collega conosciuta sul set dello show Erkenci Kuş. La relazione con la 27enne, nonostante diverse foto su Instagram di coppia, non è mai stata ufficializzata.