C’è Posta per Te, svelati i primi ospiti della De Filippi: le anticipazioni

Manca veramente poco all’inizio della nuova edizione di C’è Posta per Te, uno dei programmi più attesi della stagione televisiva. Maria De Filippi, così, tornerà alla conduzione dello show e porterà, in prima serata, nuove commoventi storie. La presentatrice, inoltre, ha in serbo numerose sorprese per i suoi telespettatori.

È uno dei programmi più amati della televisione italiana e il perché non si fa fatica a capirlo. C’è Posta per Te tiene incollati migliaia di telespettatori con storie emozionanti di amori perduti, vecchie fiamme ritrovate, famiglie riunite e, qualche volta, con scherzi divertenti ed esilaranti. Il merito di tutto questo, non si può negare, è di Maria De Filippi che per prima ha capito il potenziale del format e ha deciso di proporre al pubblico storie toccanti e speciali in cui molti possono ritrovarsi.

E fin dalla primissima puntata, i telespettatori hanno risposto positivamente facendo registrare sempre ascolti soddisfacenti. Sarà così, sicuramente, anche per la nuova edizione, che andrà in onda l’11 gennaio in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi, d’altronde, ha già annunciato che ci saranno colpi di scena, grandi sorprese e super ospiti. Lo ha fatto tramite i canali social ufficiali di C’è Posta per Te, dove è apparso uno spot promozionale della nuova edizione.

Nel video vengono mostrati i momenti più emozionanti della passata stagione, a cui hanno preso parte personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo italiano ed internazionale e importanti sportivi: da Al Bano e Romina Power a Gerry Scotti, da Ricky Martin a Julia Roberts, e tanti altri. Nelle nuove puntate ci saranno sicuramente altrettante sorprese, alcune delle quali sono già state anticipate.

Maria De Filippi, infatti, ha deciso di iniziare nel migliore dei modi e inaugurare la nuova edizione con ospiti internazionali. Nello studio, infatti, saranno presenti Can Yaman, attore protagonista di Bitter Sweet, e la star di Hollywood Johnny Depp. Nulla si sa sulle storie a cui prenderanno parte, ma ciò che è certo è che ci faranno sicuramente emozionare.

La De Filippi, quindi, è riuscita anche questa volta a stupire il suo pubblico, portando ospiti internazionali in uno show italiano. Chi saranno i prossimi a sedersi al lato della famosa busta?