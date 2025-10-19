C’è Posta per te, i primi ospiti scelti da Maria De Filippi (e c’è anche De Martino)

Maria De Filippi è già al lavoro per la prossima edizione di "C’è Posta per te": chi sono i primi ospiti scelti dalla conduttrice

IPA Stefano De Martino

Manca ancora qualche mese alla messa in onda della prossima edizione di C’è Posta per te, ma cominciano a emergere i primi dettagli sugli ospiti che accompagneranno Maria De Filippi nel racconto delle storie emozionanti che hanno reso celebre il programma: i primi nomi scelti dalla conduttrice.

C’è Posta per te, chi sono i primi ospiti della prossima edizione

È già tutto pronto per la prossima edizione di C’è Posta per te. Sebbene manchi ancora qualche mese per rivedere Maria De Filippi nel ruolo di conduttrice in una delle trasmissioni più apprezzate dal pubblico di Canale5, sono già iniziate le registrazioni delle prime puntate della nuova stagione. E si cominciano a diffondere i primi dettagli sugli ospiti che affiancheranno “Queen Mary” in questa prossima avventura.

Stando a quanto anticipato da Superguidatv “tre bellissimi uomini sono approdati negli studi Elios per la registrazione di C’è Posta per te 2026. Come ospiti avremo due attori molto famosi e amati, soprattutto dal pubblico femminile, e un conduttore la cui carriera ha preso il via in un programma della stessa De Filippi”.

Di chi si tratta è presto detto: parliamo di Stefano De Martino, Raoul Bova e Can Yaman. Un terzetto amatissimo dagli spettatori, che potrà rivedere i due attori e il conduttore al fianco di Maria De Filippi. Sia Bova che Yaman sono stati spesso ospiti del programma del sabato sera di Canale5: i due interpreti sono stati spesso chiamati dalla conduttrice per le sorprese ai suoi ospiti, sempre pronti a emozionarsi di fronte alle storie che sanno sempre toccare le corde del cuore del pubblico.

E anche questa volta non saranno da meno: stando alle anticipazioni del portale, Can Yaman sarà protagonista di una sorpresa con quattro ragazze che vivono con la nonna.

Stefano De Martino “tradisce” la Rai e torna da Maria De Filippi

Per una sera invece Stefano De Martino si svestirà dei panni da conduttore per tornare “a casa”, a Mediaset, nella rete che lo ha visto nascere artisticamente. La sua carriera è infatti iniziata ad Amici, quando il suo sogno era quello di diventare un ballerino. Maria De Filippi individuò subito il suo talento, tanto che dopo l’esperienza nella scuola entrò nel cast dei ballerini professionisti del programma.

Sarà solo in una seconda fase della sua carriera che inizierà a cimentarsi nella conduzione, trovando la sua vera vocazione, ed emancipandosi dall’etichetta di “ex allievo”. Ed è in Rai che ha avuto la possibilità di mettere in mostra tutto il suo talento: prima con programmi come Stasera tutto è possibile, poi con la guida di Affari Tuoi, trasmissione che lo ha consacrato tra i conduttori più apprezzati della televisione pubblica, rendendolo uno dei volti di punta della rete.

Rivedremo De Martino molto presto a C’è Posta per te: una bella reunion con Maria De Filippi, che lo ha sempre accompagnato, anche se da lontano, durante ogni passo della sua carriera. Stefano sarà protagonista di una storia di una mamma appena rimasta vedova che vuole rendere felici i figli: una storia che saprà come toccare il cuore degli spettatori.