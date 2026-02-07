Anticipazioni C’è posta per te del 7 febbraio, gli ospiti della quinta puntata

Un nuovo appuntamento con Maria De Filippi e le storie commoventi e leggere di "C’è posta per te": le anticipazioni della quinta puntata

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Il sabato sera di Canale5 si illumina ancora una volta con le emozioni di C’è posta per te. Questa sera, sabato 7 febbraio, va in onda la quinta puntata del people show più amato della televisione italiana, che va in onda da più di venticinque anni con le sue storie commoventi ed emozionanti. Maria De Filippi, regina indiscussa del format, torna a tessere le fila di storie interrotte, legami da ricucire e sorprese da togliere il fiato.

C’è posta per te, le anticipazioni del 7 febbraio

Continua il grande successo di C’è posta per te, che sabato dopo sabato non smette di appassionare il pubblico di Canale5. Anche questa volta sarà un un appuntamento che riuscirà grazie alla padrona di casa Maria De Filippi, a parlare a milioni di persone con la forza dei sentimenti veri.

Il people show racconterà, come di consueto, di amori che vorrebbero una seconda possibilità, di famiglie che provano a ricucire ferite che sembrano ormai insanabili, di figli e genitori che si ritrovano dopo anni di silenzi. E anche questa puntata vedrà come protagoniste tante persone comuni, con le loro storie e le loro fragilità. Vedremo una famiglia ‘rotta’ da screzi passati ritrovare l’unità, ma anche un giovane innamorato che vorrebbe recuperare i rapporti con la sua ex fidanzata, con Maria De Filippi pronta a rimetterlo al suo posto e zittirlo.

Lacrime e commozione, ma anche momenti di leggerezza ci aspettano nella nuova puntata di C’è posta per te: non ci resta che scoprire chi aprirà la busta, ricongiungendosi con i suoi cari e chi invece sceglierà di chiuderla, lasciando legami ancora da ricucire.

I grandi ospiti

La quinta puntata di C’è posta per te vedrà come sempre grandi sorprese per i suoi protagonisti. E Maria De Filippi, come da tradizione, ha scelto personaggi capaci di dare ancora più forza alle storie raccontate, per regalare momenti unici ai suoi ospiti. In studio arriveranno infatti una cantante simbolo della musica italiana e due calciatori della Roma, amatissimi dai tifosi giallorossi.

Giorgia, con la sua inconfondibile eleganza, ha trasformato la proposta di matrimonio di Matteo a Martina in un momento di puro incanto, prestando la sua voce a un amore che guarda al futuro, regalando la colonna sonora perfetta per il loro ‘sì. Ma c’è stato spazio anche per la commozione più profonda: Stephan El Shaarawy e Matías Soulé sono scesi in campo per la solidarietà, portando un raggio di luce a un padre e a una figlia che stanno affrontando il grande vuoto lasciato dalla perdita della madre, offrendo loro conforto e vicinanza in un momento di estrema fragilità.

Quando e dove vedere C’è posta per te

La quinta puntata di C’è posta per te va in onda sabato 6 febbraio, con la conduzione di Maria De Filippi. Per chi preferisce lo streaming o desidera rivedere i momenti più commoventi l’appuntamento viene trasmesso in contemporanea sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.