Io sono Farah, su Canale 5 arriva la nuova serie turca con Demet Ozdemir

Un’altra serie tv turca nel pomeriggio di Canale 5. Mediaset non riesce proprio a fare a meno delle dizi, che tanto successo stanno riscuotendo da qualche anno tra il pubblico. Da lunedì 28 luglio, dopo diversi rinvii, partirà ufficialmente Io sono Farah, con protagonista Demet Ozdemir, già vista in Daydreamer e My Home My Destiny. La serie è un adattamento dell’argentina, La chica que limpia. La produzione, il cui titolo originale è Adım Farah, è composta da due stagioni, per un totale di 27 episodi di circa 140 minuti ciascuno.

La trama di Io sono Farah

Come si evince dal titolo, la protagonista di Io sono Farah è Farah, una giovane donna iraniana (a cui presta il volto Demet Ozdemir) immigrata a Istanbul, con un figlio di sei anni di nome Kerim. Il bambino deve vivere isolato perché il suo sistema immunitario è gravemente compromesso.

Farah, nonostante la laurea in Medicina, lavora in nero come addetta delle pulizie e, durante un turno in un locale gestito da criminali, assiste a un omicidio: Kaan Akingi, durante un’accesa discussione, spara a un ragazzo e lo uccide.

Farah è testimone della scena e si offre di pulire la macchia di sangue dal pavimento pur di salvarsi la vita. Una volta terminato il suo compito, viene portata in macchina da Tahir, quello che sembra essere uno dei capi dell’organizzazione criminale.

Alla fine la donna sviluppa una profonda attrazione nei confronti di Tahir e finisce per innamorarsi di lui, dando il via ad una serie di colpi di scena destinati a tenere banco per diverso tempo.

Io sono Farah, cast e attori

Io sono Farah è scritta da Deniz Dargı, Cem Görgeç, Cenk Boğatur, Toprak Karaoğlu e Seda Çalışır Karaoğlu ed è stata trasmessa in Turchia da Fox nel 2023.

Nel ruolo di Farah i telespettatori ritroveranno Demet Ozdemir, l’amatissima protagonista di DayDreamer, My Home My Destiny e La ragazza e l’Ufficiale.

Al suo fianco, in questa nuova avventura, c’è Engin Akyürek, che ha deciso di intraprendere la carriera artistica dopo essersi laureato in Lingua, Storia e Geografia all’Università di Ankara. Un ‘cambio di rotta’ che ha portato Akyürek a ricevere diversi riconoscimenti: ad esempio, nel 2015 è stato nominato agli Emmy come migliore attore per la serie Kara Para Aşk, trasmessa su Netflix con il titolo Black Money Love). Nel 2018, l’attore ha poi pubblicato il suo primo libro, Sessizlik, e collabora sin dalla prima pubblicazione con il magazine letterario Kafasına Göre.

Figurano poi nel cast Feyyaz Duman, interprete di Arif ne La Forza di una Donna, e Senan Kara, che è stata la madre adottiva di Zeynep, il personaggio interpretato dalla Ozdemir, in My Home My Destiny. Tra i volti già conosciuti in Italia anche quello dell’attrice Lale Başar, ossia Sevim Atasoy in Mr. Wrong – Lezioni d’amore.

Dove è stata girata Io sono Farah? Principalmente a Istanbul, in particolare nel quartiere di Galata e nel distretto di Beşiktaş.

Dove guardare Io sono Farah in tv e in streaming

Tutte le puntate di Io sono Farah saranno disponibili gratis su Mediaset Infinity, in contemporanea streaming con Canale 5 e, in seguito alla messa in onda, on demand sulla piattaforma.