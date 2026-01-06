Ascolti tv del 5 gennaio: Gerry Scotti e Stefano De Martino sempre più agguerriti

Gerry Scotti e Stefano De Martino alla resa dei conti. Vincenzo Salemme in prima serata su Rai 1 contro "Io sono Farah" su Canale 5: tutti i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Il palinsesto televisivo del 5 gennaio è ancora decisamente festivo. La vera sfida dello share si gioca ancora una volta tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, in attesa della serata del 6 gennaio dove Affari Tuoi su Rai 1 si trasforma nello Speciale Lotteria d’Italia e allora sarà dura anche per La Ruota della Fortuna. Ma per il momento zio Gerry può stare tranquillo. D’altro canto, l’ex ballerino di Amici ha tentato molte volte di mettergli paura, ma senza mai riuscirci veramente.

Se questa è la situazione dell’access prime time, in prima serata Rai 1 ha proposto il grande teatro con la commedia di Vincenzo Salemme, Ogni promessa è debito. Canale 5 ha risposto con una puntata della serie, Io sono Farah, dove Mehmet e Tahir cercano l’uomo che ha fermato l’auto di Ali Galip tra gli ex poliziotti congedati per corruzione o altri reati.

Italia 1 ha proseguito con la saga natalizia di Mamma ho perso l’aereo con il seguito Mamma ho riperso l’aereo. Su Rete 4 è tornato Nicola Porro con Quarta Repubblica.

Rai 2 ha mandato in onda Il Collegio 9 e Rai 3 il film di animazione Il ragazzo e l’airone. Su La7 Aldo Cazzullo ha presentato Una giornata particolare.

Prima serata, ascolti tv del 5 gennaio

Funziona il teatro in Tv di Vincenzo Salemme, con il suo Ogni promessa è Debito che ha conquistato il 17.5% di share, interessando 2.850.000 spettatori su Rai1. Io sono Farah su Canale5 si è invece fermato a 1.796.000 spettatori, con il 12.1% di share. Ha decisamente convinto, come ogni anno, Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York, con un 11.6% che vale 2.060.000 spettatori su Italia1. Su Rai2, invece, Il Collegio ha registrato il 3.3% con 555.000 spettatori.

Spazio al mondo anime con Il ragazzo e l’airone su Rai3. Una prima TV di pregio, valsa 565.000 spettatori (3.1%). Quarta repubblica ha convinto 1.078.000 spettatori (7.9%). Su La7 invece Una Giornata Particolare, in replica, ha attirato 766.000 spettatori (4.5%). Sul Nove, infine, Cash or Trash – Il Natale dei Tesori, ha attratto 435.000 spettatori (2.5%).

Access Prime Time, dati del 5 gennaio

Chi ha vinto la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti? Uno scontro interessante, come sempre, che ha visto una sorta di pareggio, con Rai1 che ha raggiunto 5.189.000 spettatori e il 25,4% di share con Affari Tuoi. Su Canale5, invece, Gira La Ruota della Fortuna ha fatto registrare il 21.4% con 4.294.000 spettatori, mentre il programma vero e proprio ha collezionato il 25.5% di share, con 5.207.000 spettatori.

Ben distanti gli altri risultati:

Rai2 – TG2 Post – 495.000 (2.4%);

Italia1 – N.C.I.S. – Unità Anticrimine – 1.047.000 (5.2%);

Rai3 – Il Cavallo e la Torre – 1.042.000 (5.2%);

Rai3 – Un Posto al Sole – 1.444.000 (7.1%);

Rete4 – 4 di Sera News – 931.000 (4.7%) prima parte e 756.000 (3.7%) seconda parte;

La7 – In Onda – 1.511.000 (7.4%);

Tv8 – 4 Ristoranti – 503.000 (2.5%);

Nove – The Cage – Prendi e Scappa – 491.000 (2.4%).

Ascolti tv Preserale, dati del 5 gennaio

Nel Presrale del 5 gennaio non c’è stata sfida tra Rai1 e Canale5, con la rete pubblica in netto vantaggio. Merito de L’Eredità – La Sfida dei 7, che ha ottenuto il 23.4% di share con 3.521.000 spettatori. L’Eredità ha invece convinto 4.710.000 spettatori e il 27.1%. Su Canale5, invece, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha attrato 1.901.000 spettatori (13.6%), mentre Caduta Libera ha raggiunto quota 2.738.000 spettatori, ovvero il 16,7% di share.

Ecco gli altri dati del Preserale:

Rai2 – TGSport Sera – 400.000 (2.9%);

Rai2 – Il Viaggio della Torcia – 263.000 (1.9%);

Rai2 – Road to Milano-Cortina 2026 – 188.000 (1.2%);

Rai2 – 9-1-1 – 402.000 (2.1%);

Italia1 – Studio Aperto mag – 629.000 (4.1%);

Italia1 – C.S.I. – Scena del Crimine – 789-000 (4.3%);

Rai3 – TGR – 2.477.000 (14%);

Rai3 – Blob – 1.089.000 (5.8%);

Tv8 – 4 Hotel – 327.000 (1.9%);

Nove – Little Big Italy – 429.000 (2.9%);

Cash or Trash – Chi Offre di Più? – 721.000 (3.8%).

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!