Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, anticipazioni: che cosa accade nello show di Stefano De Martino

IPA Stefano De Martino conduce Affari Tuoi

Martedì 6 gennaio l’access prime time si accende di fortuna e grandi premi grazie all’appuntamento con Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia.

Stefano De Martino è pronto a guidare una serata che mescola il comfort di un appuntamento ormai familiare e apprezzatissimo all’emozione dei grandi sogni di inizio anno. Tra pacchi da aprire, premi milionari e una parata di ospiti, lo speciale dell’Epifania promette ironia, intrattenimento e quel tocco di leggerezza perfetto per salutare definitivamente le feste. Ecco tutte le anticipazioni.

“Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”, gli ospiti

A guidare Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia c’è Stefano De Martino, padrone di casa di una serata che trasforma il game show in un vero e proprio evento televisivo.

Un appuntamento che è ormai diventato tradizione e che parte, come da consuetudine, dalla partita classica: un concorrente in rappresentanza di una delle regioni italiane, pacchi da aprire e tutta la suspense che accompagna offerte e decisioni sempre in grado di cambiare il destino di una serata.

A fare la differenza è soprattutto il clima da grande show dell’Epifania. Ad aprire ufficialmente la puntata c’è anche una novità: l’estrazione in diretta di un premio speciale da 300mila euro, in collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che aggiunge ulteriore attesa e adrenalina ai primi minuti dello speciale.

Accanto al gioco, il Teatro delle Vittorie si anima grazie alla presenza di numerosi ospiti provenienti da mondi diversi, dalla comicità al cinema, passando per l’intrattenimento, dando alla puntata un ritmo più dinamico e festoso rispondendo ad alcune domande.

Tra i protagonisti della serata ci saranno Nino Frassica, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani e Claudia Gerini. Accanto a loro anche Noemi, Rocco Hunt, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nicola Savino e l’astrologo Simon & The Stars.

Spazio, naturalmente, anche a Herbert Ballerina, ormai presenza fissa accanto a Stefano De Martino ad Affari Tuoi. Una spalla diventata parte di un appuntamento irrinunciabile per il pubblico grazie alla sua capacità di alleggerire la tensione del gioco con ironia e tempi comici sempre più riconoscibili. Grande assente è invece Emma Marrone che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe declinato l’invito di Stefano De Martino.

Dopo la partita, l’attenzione si sposta infine sul momento più atteso: il gioco legato alla Lotteria Italia, con la proclamazione dei biglietti vincenti di prima categoria e del primo premio da 5 milioni di euro. Un finale che chiude la serata, e le feste, con il giusto grado di suspense, attesa e sogni a occhi aperti.

Quando e dove vedere “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”

L’appuntamento con Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia è fissato per la serata di martedì 6 gennaio 2026, in diretta dalle 20.35 su Rai 1.

Lo speciale, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, va in onda dal Teatro delle Vittorie e accompagna il pubblico nel momento simbolico che segna la chiusura delle festività natalizie. Una serata da seguire in tempo reale, anche su Rai Play, con la speranza che il nuovo anno possa iniziare sotto una buona stella.

