Yasmine Pahlavi, la vera erede dell’imperatrice Farah Diba

Moglie del Principe ereditario Reza Pahlavi, Yasmine è una donna impegnata e forte e la vera erede dell'ultima imperatrice iraniana, Farah Diba

Farah Diba, ultima imperatrice dell’Iran moderno, ha un’erede di assoluto rispetto: si tratta di Yasmine Etemad-Amini, moglie del Principe ereditario e pretendente al trono, Reza Pahlavi.

Bella, colta, preparata, da sempre al fianco del marito nel sostegno del popolo iraniano, Yasmine Etemad-Amini, nota come Yasmine Pahlavi, è sempre più alla ribalta in conseguenza del conflitto che sta infiammando il Medio Oriente. L’attacco israelo-americano all’Iran e l’uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei, sta aprendo nuovi scenari politici e uno di questi riguarda l’erede dell’ultimo scià di Persia, Reza Pahlavi, e sua moglie.

Chi è Yasmine Pahlavi

Nata a Teheran nel 1968, Yasmine è rimasta in Iran fino a quando le crescenti tensioni alla fine degli anni Settanta costrinsero la sua famiglia, di forti sentimenti filomonarchici, a lasciare definitivamente il Paese.

Nel 1979 si è trasferita coi genitori negli Stati Uniti. Qui si è laureata in Scienze Politiche alla George Washington University, ottenendo poi anche un dottorato. Ha lavorato per dieci anni come procuratore legale presso il Children’s Law Center di Washington ed è stata tra le creatrici della Fondazione per i bambini dell’Iran da dove si è dimessa nel 2014 dalla leadership e da qualsiasi incarico.

“Oltre a sostenere l’impegno del marito per un Iran libero e laico, la Principessa Yasmine intende continuare a lavorare su vari progetti volti a migliorare le condizioni sociali, economiche e politiche degli iraniani”, si legge sul suo profilo online.

Yasmine e Raza Pahlavi, la loro storia d’amore

Yasmine quindi condivide le idee di suo marito Raza Pahlavi, Principe ereditario e pretendente al trono dell’Iran, e da sempre è al suo fianco. I due si sono conosciuti nel 1986 e nello stesso anno si sono sposati. La coppia ha avuto tre figlie, le Principesse Noor, Iman e Farah. Quest’ultima porta il nome della nonna paterna, Farah Diba. Yasmine e la sua famiglia vivono negli Stati Uniti, a Potomac.

L’ingresso con il matrimonio nella Famiglia Reale non ha modificato gli obiettivi professionali e l’impegno civile di Yasmine, anzi li ha rafforzati.

Yasmine Pahlavi erede di Farah Diba

Yasmine può essere considera l’erede diretta di sua suocera Farah Diba, l’ultima imperatrice del moderno Iran in quanto vedova di Mohammad Reza Pahlavi, deposto scià di Persia.

Farah Diba, considerata una delle donne più affascinanti del Novecento, è ancora formalmente imperatrice (Shahbanu) in seno alla casa imperiale. Essendo Reza, il suo primogenito maschio ed erede al trono, sua nuora Yasmine è destinata a succederle, concretamente o formalmente, a seconda se Pahlavi faccia ritorno o meno in Iran.

Attualmente la moglie dell’ultimo Scià di Persia vive negli USA. Classe 1938, Farah Diba è considerata una delle donne più affascinanti ed eleganti del Novecento. Ha avuto quattro figli, oltre al Principe Reza, la Principessa Farahnaz Pahlavi, il Principe Ali Reza Pahlavi, morto nel 2011, e la Principessa Leila Pahlavi, morta nel 2001.