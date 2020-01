C’è Posta Per Te, Can Yaman incanta la De Filippi. E Mara Venier emoziona

editato in: da

Dopo il successo della prima puntata con Johnny Depp, Luca Argentero e Cristina Marino, un nuovo appuntamento ricco di emozioni e ospiti speciali a C’è Posta Per Te.

La seconda puntata si apre con il pubblico in delirio per Can Yaman, la star di Bitter Sweet, uno degli attori più amati del momento, protagonista della serie TV turca sbarcata in Italia di recente. Camicia bianca, sorriso smagliante, Can ha conquistato la platea del programma di Maria De Filippi.

È Ilaria che ha organizzato la sorpresa con l’attore turco, per ringraziare mamma Rita e la sorella Veronica per tutto quello che hanno fatto per lei e per scusarsi per tutto quello che è successo a causa sua.

Una vita difficile per la famiglia: per Ilaria un figlio, Mattia, che è arrivato da una relazione sbagliata quando era troppo giovane, un tumore, e i tanti sacrifici della mamma e della sorella, con lavori pesanti per riuscire ad aiutarla con il suo bambino e pagare le cure.

Dopo il racconto della loro vita, Can Yaman fa la sua comparsa ed abbraccia Rita e Veronica, che rimangono senza parole. Oltre a dei regali per il piccolo di casa, Mattia, Can Yaman regala a mamma Rita la sua collana. A chiudere la sorpresa un ballo – improvvisato – con Ilaria.

Altra ospite di Maria De Filippi la sua grande amica Mara Venier, che tra qualche settimana sarà impegnata in una nuova esperienza lavorativa, il Festival di Sanremo: condurrà infatti, insieme ad Amadeus, la puntata finale.

La conduttrice di Domenica In regala un momento indimenticabile al protagonista della sua sorpresa. Il pubblico la accoglie con un grandissimo applauso ed è visibilmente emozionata dopo il filmato di presentazione in cui appaiono la madre, il marito e la sua famiglia.

Mara è la sorpresa di Milo per la suocera Teresa, il suocero Angelo e il cognato Giuseppe, un regalo per ringraziarli per tutto quello che fanno per lui. La compagna del ragazzo è venuta a mancare un anno fa in un incidente stradale e da allora lui e la piccola Beatrice vivono a casa loro.

Prima della consegna della busta la Venier dona al ragazzo una collana con una pietra di Giada, come il nome della compagna che non c’è più. E poi spazio alle emozioni, con il racconto della loro storia e di episodi e aneddoti commoventi sulla loro famiglia.

Grandi sorrisi per Teresa, Angelo e Giuseppe quando vedono apparire la Venier: la conduttrice ha parole d’affetto e vicinanza per loro, racconta la dolorosa perdita della madre e la nascita del nipotino che le ha ridato la gioia di vivere.

La suocera Teresa apre il suo cuore: per lei Milo è come un figlio e gli starà accanto fin quando vorrà. E alla fine Mara regala a tutta la famiglia una crociera, lasciando decidere a loro la destinazione.