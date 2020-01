C’è Posta Per Te, la De Filippi conquista tutti. E fa sognare con Argentero e Marino

editato in: da

Non si può certo dire che la nuova edizione di C’è Posta Per Te non sia iniziata alla grande: quest’anno, Maria De Filippi ha deciso di regalarci tante nuove storie strappalacrime e qualche ospite davvero eccezionale. La prima puntata non ha fatto eccezione, visto che in studio sono arrivati Johnny Depp, Luca Argentero e Cristina Marino.

Il primo a fare il suo ingresso è stato il grande attore hollywoodiano, giunto dagli States per fare una sorpresa stupenda ai primi protagonisti di questa stagione. La signora Rosa ha perso suo marito esattamente un anno fa, a causa di un incidente sul lavoro, e in quel frangente non è riuscita a stare vicina ai suoi figli.

Il dolore l’ha resa egoista, ma oggi ha capito di voler tornare ad essere la mamma che era prima dell’enorme tragedia che l’ha colpita. Per questo ha invitato in studio i suoi ragazzi, ai quali ha dato la possibilità di incontrare Johnny Depp.

Uno dei momenti più attesi è stato invece l’arrivo di Luca Argentero e Cristina Marino. Questa è stata la loro prima uscita televisiva in coppia, che segue anche una lieta novella: qualche settimana fa, l’attore ha infatti annunciato su Instagram che presto diventerà papà.

La sua giovane compagna è in dolce attesa, e il pancino è ormai evidente – lei stessa ha pubblicato una splendida foto in cui si vedono le sue morbide curve. Questa sera, i due innamorati sono entrati in studio come ospiti della prima puntata di C’è Posta Per Te.

Elegantissimi e sorridenti, Luca e Cristina sono stati accolti calorosamente dal pubblico. Lei, in particolare, ha optato per un bellissimo abito nero in pelle, leggermente morbido all’altezza della vita, che lasciava comunque intravedere il pancino.

Tra i sorrisi, Argentero ha confessato qualche dettaglio della sua nuova vita. In particolare, ha rivelato che grazie a Cristina ha iniziato ad essere un po’ più sportivo – i suoi fan se ne sono accorti dalle foto che da qualche tempo lui pubblica su Instagram.

La coppia ha deciso di regalare una sorpresa a Camilla, che ha perso sua mamma poco tempo fa e che da quel momento si occupa del papà disabile. È proprio suo padre che ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per fare questo dono alla figlia.

Luca e Cristina, lasciandosi andare anche a qualche lacrimuccia, hanno acconsentito volentieri e sono riusciti a far spuntare un sorriso sul viso di Camilla. Alla giovane donna hanno regalato anche una bellissima collana, che rimarrà simbolo di un incontro da non dimenticare, nonché 12 weekend da concedersi assieme al suo fidanzato.