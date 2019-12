Luca Argentero e Cristina Marino presto genitori: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Luca Argentero sta per affrontare la sfida più bella della sua vita, quella di diventare papà. È di poche ore fa infatti la notizia che Cristina Marino, fidanzata dell’attore, è in dolce attesa.

Una fotografia vale più di mille parole e quella pubblicata da Luca Argentero su Instagram per comunicare ai fan la lieta notizia trasmette davvero moltissime emozioni. L’attore stringe le mani della sua compagna Cristina e sorridono più felici che mai, i due stanno per diventare genitori come si legge dalla didascalia del post sul social network “Io e te…Diventiamo tre”.

Poche parole che però lasciano trapelare l’entusiasmo e la gioia di quel momento che i due hanno voluto condividere con i fan.

La stessa fotografia è stata ricondivisa anche da Cristina, la modella, attrice e blogger compagna di Luca ha voluto altresì comunicare la splendida notizia con la sua community.

Cristina e Luca fanno coppia fissa da quattro anni, i due si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi di Neri Parenti. Ai tempi l’attore era sposato con Myriam Catania, dopo anni di fidanzamento i due nel 2009 erano convolati a nozze.

Nonostante il forte sentimento che li legava però, Luca Argentero e sua moglie hanno deciso di separarsi consensualmente

Solo dopo la fine di quella lunga relazione durata 13 anni, l’attore e Cristina hanno cominciato a frequentarsi fino a diventare inseparabili. Come ha più volte sottolineato la Marino, la frequentazione tra i due è iniziata dopo la separazione dell’uomo con l’ex moglie.

Una relazione questa sulla quale in pochi avrebbero scommesso e che invece oggi si rivela più salda che mai con l’arrivo di un bambino.

Luca, ex gieffino e attore di successo attualmente si prepara a diventare padre del suo primogenito e a formare così una famiglia con la sua Cristina.

Attraverso il messaggio d’amore lanciato su Instagram l’attore ha voluto condividere la splendida notizia con tutte le persone che da anni seguono e supportano i suoi numerosi successi televisivi e cinematografici.

Non sono mancate le parole di stima e di affetto nei confronti dei due attori da parte dei numerosi follower ma non solo. A fare gli auguri ai futuri genitori anche amici e colleghi tra cui Alessandro Cattelan, Andrea Delogu e Laura Chiatti.