Storie Italiane, Luca Argentero si confessa sul matrimonio con Cristina Marino

Luca Argentero torna a parlare del matrimonio con Cristina Marino ai microfoni di Storie Italiane.

L’attore è stato ospite della trasmissione per presentare Io, Leonardo, il film che racconta la vita di Leonardo Da Vinci e che sarà al cinema a partire dal 2 ottobre. Nel corso dell’intervista, Argentero ha parlato anche dell’amore per Cristina Marino a cui è legato da ben 4 anni.

Il primo incontro della coppia è avvenuto sul set di Vacanze ai Caraibi poco dopo l’addio a Myriam Catania, che è stata sua moglie per oltre dieci anni. Arrivato al successo grazie al Grande Fratello, oggi Argentero è uno degli attori più apprezzati e amati.

“Sono molto fortunato – ha spiegato -. Sono quasi sempre sul set. Questa è la cosa più bella che può succedere ad un attore. […]. Da bambino sognavo di fare il mestiere di mio padre, il costruttore, facevo sogni molto terreni. Ho studiato economia. Poi la vita mi ha regalato quest’avventura bellissima. Mi è stato regalato un sogno. Vivo una vita a contatto con tante persone diverse. Sono sempre in giro. Questo è il più bel regalo che la vita potesse farmi”.

Qualche tempo fa su Instagram era comparsa una foto di Argentero con Cristina Marino e in tanti avevano notato l’anello di fidanzamento al dito della modella. Le nozze, come ha confermato l’attore, ci saranno, ma la data non è ancora stata fissata. Dopo il divorzio e un breve periodo da single, l’esperta di fitness e attrice è riuscita a fare breccia nel cuore di Luca, nonostante fra i due ci sia una differenza d’età di tredici anni.

“Non c’è una data – ha detto -, prometterlo di comunicarvela per tempo. La vita è fatta per fare bei progetti. Ho sempre detto che affrontare il mondo in due è sempre meglio. Bisogna sapersi scegliere la giusta compagna di viaggio […] Deve renderti migliore di quello che sei. Io ho la fortuna di avere una persona che mi migliora”.