Luca Argentero e Cristina Marino in vacanza: la foto su Instagram (con dedica d’amore)

Luca Argentero e Cristina Marino sono sempre più felici e su Instagram si godono un’estate all’insegna dell’amore.

Da sempre riservati e molto attenti a proteggere la privacy, Cristina e Luca hanno deciso di condividere sui social un momento che racconta il loro legame speciale. “All I need is you” ha scritto la Marino pubblicando su Instagram una foto che la ritrae insieme ad Argentero.

La coppia si trova in vacanza in Salento e la foto apparsa sui social racconta più di ogni altra la loro passione. Cristina sorride, mentre Luca la guarda adorante. “I love you” ha commentato Argentero, aggiungendo anche un cuore rosso. I due stanno insieme da circa tre anni e si sono incontrati per la prima volta sul set di Vacanze ai Caraibi. Una love story nata poco dopo la fine delle nozze dell’ex gieffino con Myriam Catania, a cui è stato legato per diversi anni.

Qualche mese fa sul dito di Cristina era comparso un anello di fidanzamento, segno che il matrimonio potrebbe arrivare molto presto. Nel frattempo Luca si gode il successo al cinema e a teatro, mentre la Marino è sempre più apprezzata come lifecoach su Instagram. Il legame fra i due è fortissimo, come aveva svelato anche la modella in una recente intervista, indicando Argentero come il suo punto di riferimento.

“Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio – aveva svelato l’attrice -. Gli faccio duemila domande sul suo lavoro. Per me è un punto di riferimento. La cosa che mi piace è che so di esserlo anche io per lui. Penso che se due persone si scelgono è perché si rispettano e si stimano”.

Nei loro progetti anche un figlio. “Vorrei un figlio, come la maggioranza delle persone adulte – aveva detto lei – […] Di un figlio parliamo, ma non abbiamo fretta”.