C’è posta per te, ospiti e anticipazioni

Ecco cosa aspettarsi dalla prossima puntata di C'è posta per te. Maria De Filippi avrà ben tre VIP in studio per delle sorprese ad alcuni invitati

Fonte: IPA Maria De Filippi

Uno degli appuntamenti più attesi di casa Mediaset è senza ombra di dubbio C’è posta per te. Il programma di Maria De Filippi continua ad attirare pubblico, anno dopo anno. In alcuni casi ha inoltre il pregio di convogliare l’attenzione anche il giorno dopo. Ciò accade tanto per gli ospiti VIP in studio, quanto per le storie raccontate.

Un seguito aumentato inoltre grazie alle clip brevi diffuse via Instagram e soprattutto TikTok. Concorrenza al sito di Mediaset, certo, ma anche una campagna pubblicitaria a costo zero scatenata via social media. Qualcosa che è in grado di attirare nuovo pubblico, anche giovanissimo. Vediamo di seguito chi saranno gli ospiti della puntata di C’è posta per te di sabato 17 febbraio 2024.

C’è posta per te, primo ospite

Come di consueto, la serata del sabato di Canale 5 è caratterizzata dalle storie di C’è posta per te, che possono far sorridere o, il più delle volte, provocare profondi pianti. Anche questi, però, possono essere di due tipi a loro volta, liberatori o sofferti.

Si tratta della quinta puntata del noto programma, stando a quelle trasmesse nel solo nuovo anno. Le anticipazioni di C’è posta per te svelano come in studio metterà piede Matteo Berrettini.

Il campione di tennis non sta vivendo il suo miglior momento sotto l’aspetto sportivo. Di certo nel cuore dei tifosi c’è ora maggior spazio per Jannik Sinner, soprattutto dopo i trionfi in Coppa Davis e agli Australian Open.

Attualmente si sta parlando molto di Berrettini anche e soprattutto per la sua vita privata. Dopo essere stati al centro di rumor particolarmente spiacevoli, il tennista e Melissa Satta si sono lasciati. Lei ha dovuto sopportare a lungo l’accusa d’essere la causa dei problemi fisici di lui e dello “scarso” rendimento. Alla fine pare si siano detti addio dinanzi alle difficoltà nel conciliare vita sportiva, privata e familiare.

C’è posta per te, secondo ospite

Come al solito, Maria De Filippi fa le cose in grande e non si limita a un solo ospite VIP per puntata. In questo caso spazio addirittura a tre nomi ben noti. Ciò perché la seconda ospitata vede protagonista una coppia.

Direttamente dal Festival di Sanremo, dov’è stata co-conduttrice per una serata al fianco di Amadeus, arriva Giorgia. La celebre cantante però non è sola, anzi. Ospite del programma Mediaset con il compagno Emanuel Lo.

Il ballerino, coreografo e professore di Amici, è ovviamente un personaggio ben noto alla padrona di casa. Nonostante il rapporto tra i due, sarà la prima volta in studio a C’è posta per te. Lo stesso dicasi per Matteo Berrettini, tra l’altro. Giorgia è invece alla sua seconda volta, dopo l’esordio, per così dire, nel 2018.

Al momento non si hanno informazioni in merito a quelle che saranno le storie raccontate questa settimana in relazione ai VIP. Tutto lascia pensare che si tratti di sorprese che alcune persone intendono fare ai propri cari, che magari stanno vivendo un momento di fragilità. Non è da escludere però che ci sarà spazio per soli sorrisi, con gli inviti che saranno utili, magari, per dire grazie a chi ha dato tanto in famiglia.