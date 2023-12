Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

Questo è un momento indimenticabile per Giorgia, che è stata annunciata da Amadeus come co-conduttrice di Sanremo insieme a Teresa Mannino, Lorella Cuccarini, Fiorello e Marco Mengoni. Un team praticamente perfetto. Nell’intervista concessa a Vanity Fair, l’artista ha voluto celebrare la proposta del conduttore di Sanremo, facendo anche un tuffo nel passato, tra l’amore per Emanuel Lo e il dolore per la scomparsa di Alex Baroni.

Giorgia, l’amore per Emanuel Lo

Giorgia è sempre stata un’artista libera. Indomabile. E questo aspetto del suo carattere lo ha spesso pagato a caro prezzo. Ma non ha mai ceduto alla retorica, nemmeno negli anni ’90, quando non era previsto che una cantante potesse discutere persino della scelta di un arrangiamento. “E sono passata per quella che rompeva”. Al suo fianco, da ormai tanti anni – esattamente dal 2004 – c’è il compagno Emanuel Lo, più giovane. Qualcosa che all’inizio l’ha spaventata tanto.

“Gli dicevo ‘Io invecchierò, tu mi lascerai‘. Mi chiamava cavallina pazza. È stato bravo perché mi ha educato: tra i due l’emotivamente maturo era lui”. Ma l’amore ha resistito, e soprattutto Emanuel Lo non ha smesso di corteggiarla fino alla fine. Finché Giorgia non ha ceduto: “Vabbè, vediamo”. Come l’ha conquistata? Con trasparenza, con autenticità. Oltre alla figura dell’uomo muscoloso e bellissimo, corteggiato a sua volta da tantissime donne, c’era ben altro. “Sensibilità, dolcezza infinita”.

La morte di Alex Baroni e il sostegno di Emanuel Lo

Non è mai facile, per Giorgia, ripercorrere quel momento: la scomparsa di Alex Baroni, suo ex fidanzato. Un lutto che ha superato solamente dopo tanti anni, una perdita profonda, devastante, che ha definito come uno “strappo violento”. Ha ammesso di aver provato a dare un senso, ma senza mai trovarlo. “Sono stata male tanti anni, cercando di dare un senso. Ma come dice Vasco, questa cosa un senso non ce l’ha”.

Poi, la vita alla fine l’ha ricondotta sulla strada, tra calci e incoraggiamenti. E nella sua vita è entrato così Emanuel Lo, in punta di piedi, senza forzare le cose, senza affrettarle. L’amore non è stata la soluzione, ma indubbiamente l’ha aiutata non stare da sola. “Rita Dalla Chiesa, mamma della mia amica Giulia, mi ha detto che il dolore è un tunnel e bisogna passarci attraverso. È proprio così. Ma se mentre si attraversa ti danno una mano è meglio”.

L’avventura a Sanremo 2024

“Amadeus non ha dovuto convincermi: appena me lo ha proposto ho accettato subito”. A Sanremo 2023 in gara, a Sanremo 2024 tra le co-conduttrici al fianco di Amadeus. “Poter annunciare gli autori e il titolo dei brani è un sogno che si avvera, mi ci alleno da quando sono piccola”. Non vede l’ora di iniziare questa avventura, e soprattutto di essere davvero di supporto. “Vorrei accompagnarlo con grazia, umanità e un po’ di gioia: quello è un palco molto difficile per chi è in gara. Stemperare l’agitazione prima della performance può essere utile, ci riuscirò?”. Domenica 3 dicembre 2023, intanto, è atteso l’annuncio dei Big in gara: la macchina di Sanremo è ormai in atto. E non vediamo proprio l’ora di vedere Giorgia sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttrice.