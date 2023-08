Giorgia ed Emanuel Lo, gli scatti complici in piscina dopo 20 anni: “Fuoco”

Giorgia è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Alcune hit della cantante hanno fatto la storia della musica italiana, come la celebre “Come saprei”, che ha trionfato al Festival di Sanremo nel 1995. L’apprezzata artista è anche una mamma attenta di Samuel, nato il 18 febbraio 2010 dalla relazione con Emanuel Lo.

Giorgia e il ballerino fanno coppia fissa dal 2004 e, dopo quasi vent’anni d’amore, sembrano ancora più innamorati del primo giorno. Infatti, di recente, i due hanno postato sui loro account Instagram ufficiale degli scatti, che trasmettono sentimento e passione.

Giorgia: le foto piene d’amore con Emanuel Lo

Giorgia ed Emanuel Lo hanno cominciato la loro storia d’amore nel 2004. La musicista, in precedenza, era stata legata ad Alex Baroni, morto tragicamente nel 2002. I due sono sempre stati molto riservati riguardo la loro relazione, che è stata raccontata, in parte, nelle recenti interviste televisive di Emanuel Lo, dopo la sua partecipazione come professore della scuola di Amici.

Anche sui social network, i due volti noti non condividono molti contenuti di coppia ma, di recente, hanno deciso di farlo con degli scatti che hanno infiammato il web. Nelle foto i due artisti vengono ritratti in una favolosa piscina, mentre si scambiano abbracci affettuosi e teneri baci. Nel primo scatto, infatti, Giorgia è di spalle ed Emanuel Lo le bacia una spalla, poi ancora i due appiano uno accanto all’altra e il ballerino lancia uno sguardo d’amore alla compagna.

Ma la coppia ha deciso di condividere una gallery con ben dieci foto. Dopo le prime due foto, infatti, ce ne sono altre in primo piano in cui Giorgia ed Emanuel Lo si abbracciano e si scambiano baci. I selfies continuano, mettendo in primo piano anche il seducente costume intero bianco della cantante con dettagli dorati. Giorgia ed Emanuel Lo appaiono complici e molto sorridenti insieme, un legame ventennale che, evidentemente, è sempre vivo come il primo giorno. Nel penultimo scatto Giorgia ha immortalato il fisico perfetto del compagno, amato professore della scuola di Amici. Nell’ultima foto, invece, la coppia ha deciso di giocare con i followers ritraendo una coppia di gatti.

I commenti alle foto di Giorgia ed Emanuel Lo

Giorgia ed Emanuel Lo sono una coppia solida da quasi vent’anni. La cantante e il ballerino hanno deciso di condividere il loro legame con delle foto postate sui loro account Instagram. Le foto hanno colpito gli utenti del famoso social network, per l’amore e la passione che trasmettono e i commenti non sono tardati.

Molte osservazioni elogiano la bellezza naturale di Giorgia: “Finalmente una donna acqua e sapone in un mondo di canotti e stucchi” e ancora “Giorgia cara è un vero piacere guardare un viso di una donna vip , ché e acqua e sapone. La tua voce e la tua naturalezza mi sono sempre piaciuti. Siete una bella coppia. Una bella vacanza!”. Altri, invece, si sono concentrati sulla coppia, sottolineando la passionalità degli scatti: “Regà ma il fuocoooo”. Anche l’ultimo scatto ha ricevuto molti apprezzamenti: “L’ultima in cui vi trasformate in gatti è bellissima”.