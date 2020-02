Chi è Emanuel Lo, il compagno di Giorgia

editato in: da

Quando due cuori battono per la musica è facile che nasca una relazione solida e duratura. È il caso, per esempio, di Giorgia ed Emanuel Lo. I due, riservatissimi, sono recentemente riapparsi in pubblico, raggianti e affiatatissimi.

L’occasione è stata la prima dello spettacolo di Enrico Brignano, Un’ora sola vi vorrei, al Brancaccio a Roma. Giorgia ed Emanuel hanno sfilato sul red carpet e poi, mano nella mano, si sono accomodati all’interno del teatro.

Emanuel è l’uomo che è riuscito a fare breccia nel cuore di Giorgia dopo che la cantante aveva quasi rinunciato all’amore. Delusa e ancora profondamente segnata dalla perdita dell’ex compagno Alex Baroni, Giorgia si era buttata a capofitto nella carriera.

Un fatto che da una parte è stato molto triste, ma dell’altro le ha dato modo di conoscere Emanuel. Lui, infatti, era uno dei ballerini del suo tour del 2004 e quando l’ha vista è rimasto folgorato. Ha iniziato a corteggiarla in maniera serrata, anche se lei, per un certo periodo, l’ha respinto scoraggiata anche dalla differenza d’età (lui è più giovane di otto anni).

Alla fine, Lo è riuscito a conquistarla. È iniziata una lunga storia d’amore, da cui è nato anche un bambino. A proposito della ricerca della maternità, Giorgia aveva detto a Silvia Toffanin, durante una puntata di Verissimo:

Finalmente, dopo sette anni in cui ci provavamo, è arrivato Samuel. Vivevo questa mancanza con grande tristezza, ma nel momento in cui ho rinunciato mentalmente all’idea di diventare madre, è arrivato questo biondino meraviglioso.

Il compagno, oltre a essere un padre presente, ha iniziato ad appassionarsi al canto: il ballerino, specializzato nell’hip-hop, si è gettato nel rap diventando prima il support di Kayne West, Lee Ryan e Coolio. Poi, ha inciso il singolo Woofer con il rapper Tormento.

Ha iniziato anche a collaborare attivamente con la compagna: ha scritto musica e parole di molte canzoni della cantante, come Il mio giorno migliore, Dove sei e Sembra impossibile nel 2011, altri sette brani nel 2013 e ancora altri quattro nel 2016.

Emanuel ha poi curato la regia dei video di Tu mi porti su, Dove sei, Non mi ami, Io fra tanti e La mia stanza e nel 2017, oltre a dirigere, compare nel video del singolo Scelgo ancora te insieme al figlio Samuel.

I suoi successi, però, non si fermano qui: nel 2016 è divenuto insegnante di hip-hop nella scuola di Amici di Maria De Filippi e ha firmato la direzione artistica dei concentri di J Ax e Fedez.