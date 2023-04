“Amici”, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: cresce l’intesa (e la gelosia). Le foto parlano

Ad Amici a fare notizia sono quasi più i professori che gli allievi. In effetti, quando in studio c’è Lorella Cuccarini non può che essere così, se poi coi colleghi l’intesa è tanta – nello specifico si parla di Emanuel Lo – lo show è assicurato.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: l’intesa ad Amici fa discutere

L’intesa tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è così naturale e totale ad Amici che le malelingue già spettegolano sulla presunta gelosia dei rispettivi partner, Silvio Testi per lei e Giorgia per lui. Ma le cose non stanno così e i due ballerini spiegano perché, raccontando di come la loro perfetta sintonia sia solo ovviamente professionale. E Maria De Filippi ringrazia, visto che il successo del suo talent è dovuto in buona parte alle scintille che i due ballerini riescono a creare, sia nelle loro esibizioni sia nel preparare e sostenere i ragazzi.

Fonte: Ufficio stampa Mediaset

In un’intervista al magazine Chi Lorella e Emanuel raccontano come stanno le cose tra loro. Lei: “Per noi due è come ravvivare una luce che c’era, avevamo già lavorato assieme”. Lui conferma: “Meraviglioso anche perché imprevisto”. Il loro è puro divertimento, unito a una grande professionalità, per questo ribadisce la Cuccarini la reazione nei loro confronti: “Ci appare spropositata”.

Certo, il “guanto dei prof” è un momento diventato ormai imprescindibile, ma fa parte dello spettacolo ed è importante anche per gli allievi. “Serve un po’ per alleggerire l’atmosfera e i rapporti con gli altri insegnanti. Perché, per il resto, siamo uno contro l’altro, ognuno difende i propri allievi, a volte ci sono momenti di tensione, allora quel balletto lì ci dà respiro. E poi per i ragazzi è un modo per vederci dall’altra parte della barricata”. E i complimenti non si sprecano, sia da parte del pubblico che da chi lavora con loro. Uno su tutti Cristiano Malgioglio, per altro grandemente affascinato da Emanuel Lo.

Lorella Cuccarini sensuale a 57 anni

In effetti come dargli torto, basta rivedere il balletto che li vede protagonisti ogni settimana: emozione, sensualità, perfezione tecnica e interpretative vanno in scena ogni volta. Le foto non mentono. Senza contare quanto sia attraente la Cuccarini che a 57 anni fa invidia alle 20enni, specialmente quando indossa un abito rosso a frange e si scatena con Lo in jeans e t-shirt a righe.

Spiega la più amata dagli italiani: “Una donna di 60 anni può vivere una stagione bellissima della sua vita. Certo, questo è il frutto di un percorso, di una ricerca, di una serenità. Devo dire che ricevo un sacco di complimenti da donne della mia età, il che è fantastico. Quando sei molto giovane hai sempre una grandissima ansia da prestazione. Io, da ragazza, fra preoccupazioni e insicurezze, sono stata la migliore demolitrice di me stessa. Oggi posso fare quello che amo con consapevolezza”. Ed Emanuel sottolinea: “Quando una persona incontra un’altra persona e condivide con lei in maniera vera, reale, autentica ogni cosa, allora il tempo non esiste, il tempo diventa un foglio bianco”.

Silvio Testi e Giorgia gelosi?

Se l’armonia tra i due ballerini è così alta, cosa ne pensano Silvio Testi e Giorgia? Le scenate di gelosia sono da escludere. Lorella racconta che suo marito quando balla con Lo: “Si diverte moltissimo, Silvio è abituato, anzi credo che mi ami per questa mia passione, è orgoglioso di me”.

Per quanto riguarda Giorgia, spiega il ballerino che non è per niente preoccupata di questo legame con la Cuccarini: “Mi conosce, sa che quando lavoro non ho filtri, mi potrei buttare pure da un grattacielo… L’importante è la comunicazione pulita. In qualunque tipo di linguaggio, dalla parte più sensuale, cruda, fino a quella più bella e poetica, la chiave è metterci sempre la verità. E di sabato in sabato, credo e spero, io e Lorella siamo sempre più noi, più balliamo più riusciamo a ritrovarci; a volte ritrovo il ragazzo che ballava vent’anni fa e questo si sente, c’è autenticità”.