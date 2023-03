Lorella Cuccarini, copertina in lingerie nera a 57 anni. “Il declino si combatte”

Fonte: Getty Images Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ottiene la copertina e a 57 anni (58 il prossimo 10 agosto) si presenta indossando solo della lingerie nera, un body dalle spalline sottili che accarezza la silhouette perfetta e lascia scoperte le gambe altrettanto toniche e sensualmente incrociate. La più amata dagli italiani lo ha sempre detto e lo ribadisce anche ora: declino e invecchiamento si possono combattere.

Lorella Cuccarini in lingerie a 57 anni

Si può dire che Lorella Cuccarini stia vivendo una seconda giovinezza? In realtà no, perché è una splendida ultra cinquantenne consapevole della sua età. Infatti ha detto: “Non bisogna mai fare i paragoni coi 20 anni“, perché in effetti la ricetta della felicità è godersi il presente avendo cura di sé. Certo, poi oltre alla propria dedizione personale, ci vuole anche la fortuna di essere circondate da persone che ti sostengono e che ti vogliono davvero bene. Lorella ha questa fortuna, grazie a suo marito Silvio Testi e ai suoi quattro figli. Ma quando si tratta di arrestare o frenare il tempo, non tutto può essere lasciato in balia degli eventi.

Lorella Cuccarini lo dimostra ottenendo la copertina di 7, il settimanale del Corriere della Sera, che esce venerdì 10 marzo. Una foto d’autore in bianco e nero con la presentatrice e ballerina che a 57 anni è immortalata in lingerie. Lorella è la nostra Jennifer Lopez, che a più di 50 anni è stata scelta come brand ambassador di Intimissimi.

Lorella Cuccarini, la prova dell’aging

La Cuccarini spiega nell’intervista che “il declino si combatte”. Per lei “la prova dell’aging” è ampiamente superata. Il suo consiglio? Non c’è un formula che va bene per tutte: “Le donne devono imparare a prendersi cura di sé, ognuna seguendo la propria ricetta. L’importante è non fare mai paragoni con i 20 anni, non guardarsi indietro”. E aggiunge che bisogna “volersi bene, camminare tanto, mangiare sano senza privazioni eccessive. E avere un amore solido”.

Ma in altre occasioni aveva svelato come mantiene la sua pelle giovane e fresca, puntando tutto sulla detersione e la protezione dai raggi UV, gli oli struccanti di ultima generazione sono il suo segreto, come raccontò a Starbene. Online se ne trovano di brand e prezzi differenti, come olio latte di Bio Phytorelax, acquistabile a meno di 10 euro.

Poi certamente fondamentale è l’esercizio fisico. La palestra dove pratica pilates e calistenichs. Adora correre e naturalmente non ha mai smesso di danzare. D’altro canto ne ha dato saggio a Sanremo 2023 nella serata dei duetti.

Naturalmente, Lorella Cuccarini presta attenzione anche all’alimentazione, in questo, come in tutti gli altri aspetti della sua vita, si impone una rigida autodisciplina, svelando che in casa sua domina la dieta mediterranea.