Jennifer Lopez è la nuova sexy Brand Ambassador della lingerie italiana

Fonte: IPA Jennifer Lopez seduce sul red carpet. Divina con trasparenze nude e cristalli

A 53 anni Jennifer Lopez, icona femminile a livello mondiale, è stata scelta come Global Brand Ambassador di Intimissimi. Il marchio italiano ha dato l’annuncio ufficiale confermando la notizia che ormai era nell’aria da un po’ di tempo, l’8 marzo, il Giorno della Festa della Donna, e in occasione del lancio della campagna Primavera/Estate 2023.

Jennifer Lopez Global Brand Ambassador

J.Lo è semplicemente strepitosa e la lingerie firmata Intimissimi ne esalta ancora di più la sua bellezza genuina che da quanto ha iniziato la sua carriera artistica incanta le platee di tutto il mondo, mentre sui red carpet e nelle foto posate ha dato prova della sua eleganza diventando ben presto un’icona di stile.

Perciò il brand italiano di lingerie ha voluto come protagonista della campagna Jennifer Lopez, perché con essa celebra le donne, spingendole a sentirsi sicure di sé e apprezzate in ogni ruolo che svolgono. Le donne di oggi sono donne forti e di successo che rappresentano grandi modelli da seguire. Ci ispirano a lavorare duramente e a inseguire i nostri sogni.

Jennifer Lopez è l’ambasciatrice ideale per Intimissimi perché apporta una sensualità forte e moderna al brand e comunica perfettamente i suoi valori fondamentali. “Durante la ricerca della partner che incarnasse lo spirito della nostra clientela di riferimento, abbiamo pensato subito a Jennifer Lopez. Desideriamo che tutte le donne vivano una vita appagante e si sentano realizzate, giorno dopo giorno”, afferma Matteo Veronesi, CEO di Intimissimi.

Fonte: Ufficio stampa Intimissimi

Jennifer Lopez, seduzioni in lingerie

Un assaggio dell’allure di J.Lo in lingerie lo avevamo avuto quando si era immortalata in lingerie in alcuni scatti realizzati all’interno della propria casa, uno squarcio di intimità e sensualità che lo scorso inverno aveva voluto condividere su Instagram.

Oggi ritroviamo la Lopez indossare i modelli della collezione Primavera/Estate 2023 di Intimissimi. Jennifer posa su un letto bianco, sguardo sensuale fisso all’obiettivo sfoggiando il reggiseno Gioia, color Digital Turquoise che esalta il décolleté perfetto e la giacca taglio uomo in seta. In un secondo scatto J.Lo indossa il reggiseno Valentine Pink e la giacca-kimono dello stesso colore. Nella terza foto invece, sdraiata su un tappeto, mostra i suoi addominali d’acciaio vestendo solamente il reggiseno Flame Scarlet, la giacca indossata aperta taglio uomo in seta e pantaloni coordinati, color talco.

Fonte: Ufficio stampa Intimissimi

Jennifer Lopez è orgogliosa del suo nuovo ruolo di Global Brand Ambassador, come lei stessa ha dichiarato. L’anno scorso, durante un viaggio in Italia, Jennifer scopre Intimissimi. “Amo l’Italia, le persone, la moda, la cultura, il cibo e la sua storia illustre. Quando ho scoperto Intimissimi, sono stata subito attratta dalle sue sete preziose, dai pizzi romantici, dai tagli impeccabili che valorizzano le forme e dal design ricercato. Sono orgogliosa di essere una Donna Intimissimi e sono onorata che mi vedano come una persona che incarna le loro

qualità, sicurezza, vivacità e forza”.

J.Lo ha annunciato la sua nuova collaborazione con un post su Instagram. Migliaia i commenti dei fan e tutti concordi nel definirla una donna senza età: “Angelo senza età. Lei è la regina 😍”. “Definizione di una bellezza senza età 🙌❤️”.

La campagna Intimissimi a Positano

Il Creative Director della campagna Intimissimi è Riccardo Ruini, che cattura l’essenza sognante e vibrante dell’estate italiana con

immagini cinematografiche in grado di trasformare i colori di Positano. Nuance di fucsia che richiamano la buganvillea si intrecciano, nella

nuova gamma, con l’arancio del sole luminoso e il turchese, simbolo del Mar Mediterraneo.

Ruini, lavorando al fianco della regista Gia Coppola e del fotografo Chris Colls, evoca perfettamente l’atmosfera paradisiaca delle coste italiane. La campagna svela un giorno nella vita di Jennifer Lopez mentre, in un momento di giocoso relax, sorseggia un caffè, cantando tra

sé “II Cielo in una stanza”. Il ritratto di una donna in cui chiunque può immedesimarsi, con un tocco di meraviglia e di magia.